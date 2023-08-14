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Андрій Костін підписав концепцію «Прокурор Громади», за яким окремі прокурори стануть «прокурорами громад»

07:19, 14 серпня 2023
В Офісі Генпрокурора повідомили, що Андрій Костін підписав концепцію проєкту «Прокурор Громади»: оцінка ефективності роботи таких прокурорів буде грунтуватися і на загальному внеску у життя громади.
Андрій Костін підписав концепцію «Прокурор Громади», за яким окремі прокурори стануть «прокурорами громад»
Джерело фото: Офіс Генпрокурора

Окремі прокурори в регіонах стануть «прокурорами громад». Відповідну концепцію під назвою «Прокурор Громади» підписав Генпрокурор Андрій Костін.

«Безпека громади це спокій її мешканців, отже — основа для розвитку. А сильна громада це вже основа успішної країни. Тому не зупиняємося. Працюємо для розбудови майбутньої мирної та безпечної європейської України», – зазначив Костін.

«Прокурор Громади» – це нова ініціатива, спрямована на практичне втілення принципу, який полягає у тому, що в центрі роботи прокурорів та правоохоронців – інтереси людини та її безпека.

Проєкт полягає у тому, що окремі прокурори в регіонах стануть «прокурорами громад». Їх буде визначено серед тих, хто вже працює на місцях, для них буде проведено додаткове навчання», - розповіли в Офісі Генпрокурора.

У Концепції зазначено про нові критерії оцінювання роботи. Так, оцінка ефективності роботи прокурорів в межах реалізації концепції буде комплексною і буде грунтуватися як на результатах розслідувань кримінальних проваджень, так і на загальному внеску у життя громади, зокрема у контексті зменшення рівня злочинності та підвищення громадської безпеки.

Серед основних завдань прокурора громади буде:

- аналіз причин злочинності, вдосконалення шляхів протидії злочинам;

- запровадження людиноцентричного підходу в роботі;

- збір інформації про потреби і запити громади;

- розробка комплексних механізмів для посилення безпеки громади спільно з місцевою владою, поліцією та іншими зацікавленими органами чи організаціями;

- взаємодія з громадськими організаціями та медіа;

- змістовніше інформування про результати роботи.

«Завдяки такій співпраці будуть сформовані адаптивні безпекові стратегії, які враховуватимуть особливості кожного регіону чи окремої громади.

Такий підхід дозволить посилити безпеку в громадах і, як наслідок, підвищить якість життя її мешканців. Це допоможе не лише долати наслідки злочинності, а й викорінювати її причини.

Спочатку у чотирьох регіонах буде запроваджено пілотний проєкт. На основі його результатів буде доопрацьована концепція, яка потім буде втілена по всій території України», - зазначили в ОГП.

Детальніше про новий проєкт розповів його координатор з IDLO Роман Шпирка.

Автор: Наталя Мамченко

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