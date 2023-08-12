Чи нараховується ЄСВ на суму орендної плати

Податківці пояснили, що відносини, які виникають під час укладення договору найму, не мають ознак правовідносин, що регулюють виконання робіт або надання послуг.

Податкова служба у Запорізькій області розповідає, чи нараховується єдиний внесок на суму орендної плати, що виплачується юридичною особою за договором оренди нерухомого майна фізичній особі.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 7 Закону №2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» базою нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування для підприємств, установ та організацій, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-правовими договорами (крім цивільно-правового договору, укладеного з ФОПом, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань), є сума нарахованої кожній застрахованій особі заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону №108/95-ВР «Про оплату праці», та сума винагороди фізичній особі за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами.

Згідно з ч. 1 ст. 759 ЦКУ за договором оренди одна сторона (орендодавець) передає іншій стороні (орендареві) за плату на певний строк у володіння та користування майно для здійснення господарської діяльності. Поточний ремонт речі, переданої у найм, провадиться наймачем за його рахунок, якщо інше не встановлено договором або законом.

Таким чином, відносини, які виникають під час укладення договору найму (оренди), не мають ознак правовідносин, що регулюють виконання робіт або надання послуг.

Єдиний внесок не нараховується на суму орендної плати, виплаченої на користь фізичної особи згідно з договором найму (оренди) нерухомого (рухомого) майна.

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