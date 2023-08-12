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Начисляется ли ЕСВ на сумму арендной платы

11:20, 12 августа 2023
Налоговики объяснили, что отношения, возникающие при заключении договора найма, не имеют признаков правоотношений, регулирующих выполнение работ или предоставление услуг.
Начисляется ли ЕСВ на сумму арендной платы
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Налоговая служба в Запорожской области рассказывает, начисляется ли единый взнос на сумму арендной платы, выплачиваемой юридическим лицом по договору аренды недвижимого имущества физлицу.

Согласно п. 1 ч. 1 ст. 7 Закона №2464-VI «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» базой начисления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование для предприятий, учреждений и организаций, использующих труд физических лиц на условиях трудового договора (контракта) ) или на других условиях, предусмотренных законодательством, или по гражданско-правовым договорам (кроме гражданско-правового договора, заключенного с ФЛП, если выполняемые работы (оказанные услуги) соответствуют видам деятельности, согласно сведениям из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований), является сумма начисленной каждому застрахованному лицу заработной платы по видам выплат, включающим основную и дополнительную заработную плату, другие поощрительные и компенсационные выплаты, в том числе в натуральной форме, определяемые в соответствии с Законом №108/95-ВР «Об оплате труда» и сумма вознаграждения физическому лицу за выполнение работ (оказание услуг) по гражданско-правовым договорам.

Согласно ч. 1 ст. 759 ГКУ по договору аренды одна сторона (арендодатель) передает другой стороне (арендатору) за плату на определенный срок во владение и пользование имущество для осуществления хозяйственной деятельности. Последующий ремонт вещи, переданной в аренду, производится нанимателем за его счет, если иное не установлено договором или законом.

Таким образом, отношения, возникающие при заключении договора найма (аренды), не имеют признаков правоотношений, регулирующих выполнение работ или услуг.

Единый взнос не начисляется на сумму арендной платы, выплаченной в пользу физического лица согласно договору найма (аренды) недвижимого (движимого) имущества.

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