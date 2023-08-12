Как кадр из фильма: во время остановки патрульными несовершеннолетнего водителя мотоцикла, в их авто врезался нетрезвый мужчина

На Черкащине во время патрулирования в селе Казацкое Звенигородского района, полицейские заметили водителя мотоцикла, который нарушал правила дорожного движения.
«Водитель оказался нетрезвым и еще и несовершеннолетним. С разрешения родителей 17-летний нарушитель прошел проверку на «Драгере», результат был положительный – 0,35 промилле», - рассказывают в МВД.
Так, в тот момент, когда полицейские устанавливали полные обстоятельства одного админправонарушения, на месте возникло уже другое.
«На скорости полицейский автомобиль протаранило авто Opel Omega», - пишут в МВД.
В ДТП никто не пострадал.
Позже выяснилось, что за рулем транспортного средства находился 38-летний водитель в нетрезвом состоянии.
«Он превысил допустимую норму алкоголя в 14 раз. Прибор показал – 2,8 промилле», - отметили в МВД.
Правоохранители составили ряд административных материалов и направили их в суд.
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