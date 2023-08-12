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Як кадр із фільму: під час зупинки патрульними неповнолітнього водія мотоциклу, у їхнє авто врізався нетверезий чоловік

07:50, 12 серпня 2023
У той момент, коли поліціянти встановлювали повні обставини одного адмінправопорушення, на місці виникло уже інше.
Як кадр із фільму: під час зупинки патрульними неповнолітнього водія мотоциклу, у їхнє авто врізався нетверезий чоловік
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На Черкащині під час патрулювання в селі Козацьке Звенигородського району, поліцейські помітили водія мотоцикла, який порушував правила дорожнього руху.

«Кермувальник виявився нетверезим та ще й неповнолітнім. З дозволу батьків 17-річний порушник пройшов перевірку на «Драгері», результат був позитивний — 0,35 проміле», - розповідають у МВС.

Так, у той момент, коли поліціянти встановлювали повні обставини одного адмінправопорушення, на місці виникло уже інше.

«На швидкості поліцейську машину протаранило авто Opel Omega», - пишуть у МВС.

В ДТП ніхто не постраждав.

Пізніше з'ясувалося, що за кермом транспортного засобу був 38-річний водій у нетверезому стані.

«Він перевищив допустиму норму алкоголю в 14 разів. Прилад показав — 2,8 проміле», - зазначили у МВС.  

Правоохоронці склали ряд адміністративних матеріалів та скерували їх до суду.

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