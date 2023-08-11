НАЗК направило до суду адмінпротокол стосовно ексзаступника керівника Офісу Президента Кирила Тимошенка

До Печерського районного суду міста Києва направили протокол про адміністративні правопорушення стосовно Кирила Тимошенка.

Фото: ОП

До Печерського районного суду міста Києва направлено протокол про адміністративні правопорушення щодо ексзаступника керівника Офісу Президента Кирила Тимошенка. Про це повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції.

Зазначається, що раніше Тимошенко не з’явився для вручення протоколу, попри офіційне запрошення і висловлену обіцянку

Також він не відреагував і на лист, яким НАЗК надіслало йому протокол для ознайомлення, підписання та надання пояснень і зауважень щодо змісту.

НАЗК нагадує, що під час перевірки було встановлено, що Тимошенко використав свої повноваження у особистих інтересах та порушив визначені Законом «Про запобігання корупції» обмеження щодо одержання подарунків особою, яка займає особливо відповідальне становище.

«Обіймаючи посаду заступника керівника ОПУ, він підписав лист на адресу Державної прикордонної служби України (ДПСУ) з проханням надати дозвіл на виїзд за кордон своєму підлеглому нібито для службового відрядження. Однак НАЗК встановило, що справжньою метою виїзду за кордон підлеглого був приватний інтерес – оформлення віз Тимошенку та його сину.

Таким чином ексчиновник, використовуючи своє службове становище та маючи на меті задоволення особистих потреб, отримав дозвіл на перетин державного кордону своїм підлеглим. Такі дії кваліфіковано за ч. 1, 2 ст. 172-7 КУпАП (Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів).

Крім того, Тимошенко протягом 2022 року тричі безоплатно проживав у готельному комплексі «Emili Resort», двічі з яких – разом з дружиною і сином. У своїх поясненнях він підтвердив, що дійсно користувався послугами готелю, проте не зміг надати підтвердження факту оплати проживання на понад 45 тис. грн.

Ще одним епізодом є вчинення ним дій в умовах реального конфлікту інтересів.

Влітку 2022 року Тимошенко безоплатно використовував в особистих цілях легковий автомобіль Porsche Taycan. Виявлено обставини, які свідчать про штучне створення розрахункових документів з метою приховати факт безкоштовного користування транспортним засобом. Загальна сума отриманих Тимошенком безкоштовних послуг з прокату авто склала 122 тис. грн.

Загальна вартість отриманих Тимошенком у подарунок послуг склала понад 167 тис. грн. Такі його дії кваліфіковано за ч. 1 ст. 172-5 КУпАП (Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків)», — йдеться у повідомленні.

Як повідомляється, за вказані порушення передбачена відповідальність у вигляді штрафу, а також можливе внесення особи в Реєстр корупціонерів.

Раніше ми писали, що Тимошенко заявив, що надав усі договори та чеки і зустрінеться у суді, де буде доводити свою правоту.

Також нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Тимошенка з посади заступника керівника ОП після поданої заяви.

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