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НАПК направило в суд админпротокол в отношении экс-заместителя руководителя Офиса Президента Кирилла Тимошенко

18:32, 11 августа 2023
В Печерский районный суд города Киева направили протокол об административных правонарушениях в отношении Кирилла Тимошенко.
НАПК направило в суд админпротокол в отношении экс-заместителя руководителя Офиса Президента Кирилла Тимошенко
Фото: ОП
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В Печерский районный суд города Киева направлен протокол об административных правонарушениях в отношении экс-заместителя руководителя Офиса Президента Кирилла Тимошенко. Об этом сообщает Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

Отмечается, что ранее Тимошенко не явилась для вручения протокола, несмотря на официальное приглашение и высказанное обещание.

Также он не отреагировал и на письмо, которым НАПК направило ему протокол для ознакомления, подписания и предоставления объяснений и замечаний по содержанию.

НАПК напоминает, что во время проверки было установлено, что Тимошенко использовал свои полномочия в личных интересах и нарушил определенные Законом «О предотвращении коррупции» ограничения по получению подарков лицом, занимающим особо ответственное положение.

«Занимая должность заместителя руководителя ОПУ, он подписал письмо в адрес Государственной пограничной службы Украины (ГНСУ) с просьбой предоставить разрешение на выезд за границу своему подчиненному якобы для служебной командировки. Однако НАПК установило, что настоящей целью выезда за границу подчиненного был частный интерес – оформление виз Тимошенко и его сыну.

Таким образом эксчиновник, используя свое служебное положение и преследуя цель удовлетворения личных потребностей, получил разрешение на пересечение государственной границы своим подчиненным. Такие действия квалифицированы по ч. 1, 2 ст. 172-7 КУоАП (Нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов).

Кроме того, Тимошенко в течение 2022 года трижды безвозмездно проживала в гостиничном комплексе «Emili Resort», дважды из которых – вместе с женой и сыном. В своих объяснениях он подтвердил, что действительно пользовался услугами гостиницы, однако не смог предоставить подтверждение факта оплаты проживания более чем на 45 тыс. грн.

Еще одним эпизодом является совершение им действий в условиях реального конфликта интересов.

Летом 2022 года Тимошенко безвозмездно использовал в личных целях легковой автомобиль Porsche Taycan. Выявлены обстоятельства, свидетельствующие об искусственном создании расчетных документов с целью скрыть факт бесплатного пользования транспортным средством. Общая сумма полученных Тимошенко бесплатных услуг по прокату авто составила 122 тыс. грн.

Общая стоимость полученных Тимошенко в подарок услуг составила более 167 тыс. грн. Такие действия квалифицированы по ч. 1 ст. 172-5 КУоАП (Нарушение установленных законом ограничений на получение подарков)», — говорится в сообщении.

Как сообщается, за указанные нарушения предусмотрена ответственность в виде штрафа, а также возможное внесение лица в Реестр коррупционеров.

Ранее мы писали, что Тимошенко отметил, что предоставил все договоры и чеки и встретится в суде, где будет доказывать свою правоту.

Также напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Тимошенко с должности заместителя главы ОП после поданного заявления. 

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