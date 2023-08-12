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  1. В Украине

єВідновлення: названа сумма, которую уже согласовали на выплату пострадавшим

07:40, 12 августа 2023
Большинство заявлений на компенсацию касается квартир и частных домов.
єВідновлення: названа сумма, которую уже согласовали на выплату пострадавшим
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В рамках программы «єВідновлення» уже согласована выплата 7328 заявлений владельцев поврежденного в результате войны жилья, на сумму 593 миллиона гривен. Эту информацию сообщила председатель Комитета Рады по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, а также председатель партии «Слуга народа» - Елена Шуляк.

«По состоянию на 10 августа уже 6 376 согласованных заявлений. Это общая сумма средств, утвержденных местными властями, переданные на выплату, обработанные банком и зачисленные на счета заявителей. Сейчас ожидается проработка 8370 заявлений, начислена компенсация - 4 121. Всего у нас подано 36 102 заявлений от людей. Также созданы и работают 523 комиссии, которые обследуют и принимают решение о выплате компенсации», – рассказала Шуляк.

Кроме того, было подано почти полмиллиона информационных сообщений в системе «Дія» – 493 750.

По словам Шуляк, подавляющее большинство заявлений на компенсацию касается квартир (52,6%) и частных домов (47%). Больше всего заявлений поступило из Харьковской (13043), Киевской (7443) и Николаевской (2720) областей.

Также в Украине уже активно действует механизм компенсаций за уничтоженное в результате вооруженной агрессии РФ жилье. Это второй этап государственной программы по обеспечению граждан жильем. Заявления можно подавать с помощью приложения «Дія».

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