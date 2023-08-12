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  1. В Украине

Теперь родители во всех регионах Украины смогут получить деньги на детский отдых от государства

07:20, 12 августа 2023
Это касается некоторых категорий семей.
Теперь родители во всех регионах Украины смогут получить деньги на детский отдых от государства
Изображение: freepik.com
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Правительство во время заседания 11 августа приняло решение в защиту детей и детства. Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль.

Первое решение касается расширения применения принципа «деньги ходят за ребенком». Теперь родители во всех регионах Украины будут получать деньги на детский отдых напрямую от государства.

«За государственные средства они смогут купить путевки в лучшие детские оздоровительные заведения. Это касается малообеспеченных, многодетных семей, детей с инвалидностью», — отметил глава Правительства.

Второе решение — перевод на постоянную основу комплексной услуги єМалятко, которая действует с 2020 года. Как сообщил Премьер-министр, за это время родители воспользовались ею почти 412 тысяч раз.

«Новый порядок ее предоставления включает до девять государственных услуг. От регистрации рождения до выдачи «упаковки малыша». Услуга и дальше будет доступна в Дії», — отметил Денис Шмыгаль.

Как мы писали ранее, помощь на оздоровление некоторых категорий детей теперь можно получить без посещения органов соцзащиты.

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