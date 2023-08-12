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Тепер батьки в усіх регіонах України зможуть отримати гроші на дитячий відпочинок від держави

07:20, 12 серпня 2023
Це стосується деяких категорій сімей.
Тепер батьки в усіх регіонах України зможуть отримати гроші на дитячий відпочинок від держави
Зображення: freepik.com
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Уряд під час засідання 11 серпня ухвалив рішення на захист дітей і дитинства. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Перше рішення стосується розширення застосування принципу «гроші ходять за дитиною». Тепер батьки в усіх регіонах України будуть отримувати кошти на дитячий відпочинок напряму від держави.

«За державний кошт вони зможуть купити путівки в найкращі дитячі оздоровчі заклади. Це стосується малозабезпечених, багатодітних родин, дітей з інвалідністю», — зазначив очільник Уряду.

Друге рішення — переведення на постійну основу комплексної послуги єМалятко, яка діє з 2020 року. Як повідомив Прем’єр-міністр, за цей час батьки скористалися нею майже 412 тисяч разів.

«Новий порядок її надання включає до дев'яти державних послуг. Від реєстрації народження до видачі «пакунка малюка». Послуга і надалі буде доступною в Дії», — відзначив Денис Шмигаль.

Як ми писали раніше, допомогу на оздоровлення деяких категорій дітей відтепер можна отримати без відвідування органів соцзахисту.

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