$20 000 за оформлення права власності на землю: викрито голову однієї з селищних рад на Одещині

За хабар посадовець обіцяв допомогти у прийнятті позитивного рішення з надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки.

Голову однієї з селищних рад на Одещині викрито на вимаганні 20 000 доларів за сприяння в оформленні права власності на землю. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, депутат — виконувач обов’язків голови однієї з селищних рад на Одещині вимагав 20 000 доларів за безперешкодне оформлення права власності на земельну ділянку площею 2 га у Подільському районі на Одещині.

«За ці кошти він обіцяв вплинути на членів земельної комісії та депутатів виконавчого комітету селищної ради для прийняття позитивного рішення з надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки.

У разі невиконання умов, посадовець погрожував відмовою в отриманні відповідного дозвільного документу», — йдеться у повідомленні.

Підозрюваного затримали після одержання половини обумовленої суми у якості завдатку – 10 000 доларів.

Вирішуються питання щодо обрання йому запобіжного заходу і відсторонення від займаної посади.

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