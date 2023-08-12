Українці пенсійного віку зможуть віддалено звертатись до ПФУ, щоб поновити чи перевести виплати на картку

Для цього потрібно мати кваліфікований електронний підпис «Дія.Підпис».

Фото: pfu.gov.ua

У п’ятницю, 11 серпня, Кабінет міністрів ухвалив рішення, яке значно розширює можливості громадян для подання заяв на зміну способу виплат (з «Укрпошти» на банківські картки). Про це повідомляє Міністерство соціальної політики.

Рішення стосується одержувачів пенсії, які проживають на територіях активних бойових дій або тимчасово окупованих російською федерацією територіях України, і яким «Укрпошта» не мала можливості їх доставляти.

Відтепер такі громадяни зможуть віддалено подати заяву до Пенсійного фонду України для того, аби виплата пенсій їм здійснювалась на банківську карту. Для цього потрібно мати кваліфікований електронний підпис «Дія.Підпис».

Також, якщо через відсутність можливостей доставляти пенсію громадянам було припинено виплату пенсії, поновити її можна буде також віддалено. Для цього потрібно подати заяву через веб-портал Пенсійного фонду України із використанням «Дія.Підпис» або провести відеоконференцзв’язок з органами Пенсійного фонду України.

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