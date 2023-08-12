Украинцы пенсионного возраста смогут удаленно обращаться в ПФУ, чтобы возобновить или перевести выплаты на карту

Для этого нужно иметь квалифицированную электронную подпись «Дія.Підпис».

Фото: pfu.gov.ua

В пятницу, 11 августа, Кабинет министров принял решение, значительно расширяющее возможности граждан для подачи заявлений на изменение способа выплат (с «Укрпочты» на банковские карты). Об этом сообщает Министерство социальной политики.

Решение касается получателей пенсии, проживающих на территориях активных боевых действий или временно оккупированных российской федерацией территориях Украины, которым «Укрпочта» не имела возможности их доставлять.

Теперь такие граждане смогут отдаленно подать заявление в Пенсионный фонд Украины для того, чтобы выплата пенсий им осуществлялась на банковскую карту. Для этого нужно иметь квалифицированную электронную подпись «Дія.Підпис».

Также, если из-за отсутствия возможностей доставлять пенсию гражданам была прекращена выплата пенсии, возобновить ее можно будет также удаленно. Для этого нужно подать заявление через веб-портал Пенсионного фонда Украины с использованием «Дія.Підпис» или провести видеоконференцсвязь с органами Пенсионного фонда Украины.

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