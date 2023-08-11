Кабмин разрешил выезд за границу членам семей погибших и пропавших без вести в АТО

В Украине сняли ограничения на пересечение границы членами семей лиц, погибших (пропавших без вести) во время проведения антитеррористической операции.

На заседании 11 августа Кабинет министров снял ограничения на пересечение государственной границы членами семей погибших и пропавших без вести во время проведения антитеррористической операции.

Отмечается, что это сделано во избежание несправедливого ограничения прав членов семей лиц, погибших (пропавших без вести) во время участия в АТО.

Соответствующие изменения в Правил пересечения государственной границы гражданами Украины (постановление КМУ от 27.01.1995 г. № 57) внесли по инициативе Минветеранов.

По действующей редакции Правил, во время действия военного положения право на пересечение государственной границы имеют, в частности, военнообязанные лица, не подлежащие призыву на военную службу во время мобилизации, чьи близкие родственники погибли (пропали без вести) при участии в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии россии в Донецкой и Луганской областях, а также при обеспечении национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии против Украины” (это периоды 30 апреля 2018 года – 24 февраля 2022 года и с 24 февраля 2022 г.).

“Сегодня Правительство сняло ограничение права на пересечение государственной границы в период действия военного положения лицами, чьи родные погибли или пропали без вести во время участия в АТО. Военная агрессия россии против Украины началась в 2014 году и была возобновлена 24 февраля 2022 года массированным вторжением. Поэтому мы должны избежать несправедливого разделения как самих украинских защитников – участников военных и специальных мероприятий, так и прав членов семей павших Воинов”, – подчеркнула министр по делам ветеранов Украины Юлия Лапутина.

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