Кабмин разрешил выезд за границу членам семей погибших и пропавших без вести в АТО

На заседании 11 августа Кабинет министров снял ограничения на пересечение государственной границы членами семей погибших и пропавших без вести во время проведения антитеррористической операции.
Отмечается, что это сделано во избежание несправедливого ограничения прав членов семей лиц, погибших (пропавших без вести) во время участия в АТО.
Соответствующие изменения в Правил пересечения государственной границы гражданами Украины (постановление КМУ от 27.01.1995 г. № 57) внесли по инициативе Минветеранов.
По действующей редакции Правил, во время действия военного положения право на пересечение государственной границы имеют, в частности, военнообязанные лица, не подлежащие призыву на военную службу во время мобилизации, чьи близкие родственники погибли (пропали без вести) при участии в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии россии в Донецкой и Луганской областях, а также при обеспечении национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии против Украины” (это периоды 30 апреля 2018 года – 24 февраля 2022 года и с 24 февраля 2022 г.).
“Сегодня Правительство сняло ограничение права на пересечение государственной границы в период действия военного положения лицами, чьи родные погибли или пропали без вести во время участия в АТО. Военная агрессия россии против Украины началась в 2014 году и была возобновлена 24 февраля 2022 года массированным вторжением. Поэтому мы должны избежать несправедливого разделения как самих украинских защитников – участников военных и специальных мероприятий, так и прав членов семей павших Воинов”, – подчеркнула министр по делам ветеранов Украины Юлия Лапутина.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.