На Харьковщине пока 6-летний мальчик спал под кроватью, родственники заявили в полицию о пропаже

Мальчик играл и заснул под своей кроватью.

На Харьковщине в полицию вечером обратилась мама 6-летнего мальчика. Женщина сообщила, что ребенок не вернулся с пастбища, откуда должен был гнать корову.

Однако, когда сотрудники полиции прибыли по вызову, то обнаружили ребенка в домовладении по месту жительства.

Мальчик играл и заснул под своей кроватью.

Никаких противоправных действий по отношению к нему совершено не было, сообщили в полиции.

Полицейские провели с семьей профилактическую беседу.

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