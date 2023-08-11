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  1. В Україні

На Харківщині поки 6-річний хлопчик спав під ліжком, родичі заявили в поліцію про зникнення

23:59, 11 серпня 2023
Хлопчик грався і заснув під власним ліжком.
На Харківщині поки 6-річний хлопчик спав під ліжком, родичі заявили в поліцію про зникнення
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На Харківщині до поліції ввечері звернулася мама 6-річний хлопчика. Жінка повідомила, що дитина не повернувся з пасовища, звідки мала гнати корову.

Однак, коли працівники поліції прибули за викликом, то виявили дитину в домоволодінні за місцем мешкання.

Хлопчик грався і заснув під власним ліжком.

Жодних протиправних дій щодо нього скоєно не було, повідомили у поліції. 

Поліцейські провели з родиною профілактичну бесіду.

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