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  1. В Україні

$5000 за «непридатність» до служби: у Києві затримали військовослужбовця

23:41, 11 серпня 2023
Позитивний висновок ВЛК за 5000 доларів допомагав особам з «інвалідністю» уникнути призову.
$5000 за «непридатність» до служби: у Києві затримали військовослужбовця
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У Києві затримали військовослужбовця, який за 5000 доларів допомагав ухилянтам уникнути призову. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Дане питання він обіцяв «вирішити» з районним територіальним центром комплектування та соціальної підтримки.

«Викрили чергову «схему» ухилення від призову на службу оперативники управління стратегічних розслідувань в місті Києві та слідчі слідчого управління столичної поліції. До її організації причетні військовослужбовець однієї з військових частин зі зв’язками у військово-лікарській комісії районного ТЦК.

За певну винагороду сприяв у визнанні громадян непридатними до військової служби та в отриманні ними групи інвалідності. Позитивний висновок ВЛК допомагав особам з «інвалідністю» уникнути призову», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 10 серпня фігуранта затримали під час одержання 5 000 доларів неправомірної вигоди. Він затриманий у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення йому підозри.

Кримінальне провадження розслідується за ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

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