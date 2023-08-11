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У Львові затримали адвоката під час отримання понад 4 тисяч доларів хабаря

17:33, 11 серпня 2023
За даними поліції, адвокат одержав грошові кошти за вплив на прийняття рішення щодо зміни своєму підзахисному запобіжного заходу на більш м’який.
У Львові затримали адвоката під час отримання понад 4 тисяч доларів хабаря
Фото: поліція
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У Львові затримали адвоката під час отримання неправомірної вигоди у розмірі 4175 доларів. Про це повідомляє пресслужба поліції Львівської області.

Як стало відомо, юрист одержав хабар за вплив на прийняття рішення щодо зміни своєму підзахисному, який на наразі перебуває під вартою з можливістю внесення застави, запобіжного заходу на більш м’який. Зазначається, що частину коштів він нібито мав залишити собі, а частину - передати особі, уповноваженій на виконання функцій держави.

Адвокату повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.369-2 (зловживання впливом). Йому загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.

Суд маэ обрати підозрюваному запобіжний захід.

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