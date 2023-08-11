США внесли олігархів Михайла Фрідмана та Петра Авена в санкційний список

Російські олігархи Михайло Фрідман та Петро Авен потрапили під санкції США.

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США ввели санкції щодо чотирьох співзасновників Альфа-груп.

Про це повідомляє Управління з контролю над іноземними активами Мінфіну США.

Російських бізнесменів Михайла Фрідмана, Петра Авена, Германа Хана та Олексія Кузьмічова внесли до SDN-списку.

Як ми розповідали, під санкції, затверджені Зеленським, потрапили Михайло Фрідман, Альфа-банк та Роман Абрамович - але з умовою.

Крім того, ми писали, що Уряд ухвалив рішення купити «Сенс Банк» за 1 гривню.

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