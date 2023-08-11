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Кабмін вніс зміни до Правил перетинання державного кордону

Знято обмеження на перетин кордону деяким категоріям осіб.

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Кабмін вніс зміни до Правил перетинання державного кордону

17:20, 11 серпня 2023
Знято обмеження на перетин кордону деяким категоріям осіб.
Кабмін вніс зміни до Правил перетинання державного кордону
Джерело фото: КМУ
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Під час засідання 11 серпня Уряд зняв обмеження на перетинання державного кордону членами сімей загиблих і зниклих безвісти під час проведення антитерористичної операції. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Зокрема, внесено зміни до Правил перетинання державного кордону громадянами України, якими знято обмеження на перетинання державного кордону членами сімей осіб, які загинули (зникли безвісти) під час проведення антитерористичної операції.

Нагадаємо, депутати вирішили, що час викликати голову ЦВК, бо виявилося, що один з членів Центральної виборчої комісії півтора роки перебуває в США, але отримує зарплату з Державного бюджету.

Автор: Наталя Мамченко

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