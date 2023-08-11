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Кабмин внес изменения в Правила пересечения государственной границы

Сняты ограничения на пересечение границы некоторым категориям лиц.

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Кабмин внес изменения в Правила пересечения государственной границы

17:20, 11 августа 2023
Сняты ограничения на пересечение границы некоторым категориям лиц.
Кабмин внес изменения в Правила пересечения государственной границы
Источник фото: КМУ
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Во время заседания 11 августа правительство сняло ограничения на пересечение государственной границы членами семей погибших и пропавших без вести во время проведения антитеррористической операции. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

В частности, внесены изменения в Правил пересечения государственной границы гражданами Украины, которыми сняты ограничения на пересечение государственной границы членами семей лиц, погибших (пропавших без вести) во время проведения антитеррористической операции.

Напомним, депутаты решили, что пора вызвать главу ЦИК, потому что оказалось, что один из членов Центральной избирательной комиссии полтора года находится в США, но получает зарплату из Государственного бюджета.

Автор: Наталя Мамченко

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