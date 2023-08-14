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Выезды чиновников и депутатов за границу: нужно ли до сих пор защищать от журналистов эти «персональные» данные

07:00, 14 августа 2023
Законодательство до сих пор закрывает от общества и СМИ информацию о выезде за границу должностных лиц – не пора ли парламентариям открыть эти данные.
Выезды чиновников и депутатов за границу: нужно ли до сих пор защищать от журналистов эти «персональные» данные

«В ответ на ваш запрос сообщаем, что информация о пересечении лицом государственной границы является информацией с ограниченным доступом и касается частной жизни лица, защита его от ненадлежащего распространения обеспечивается Конституцией Украины, законами Украины «Об информации», «О защите персональных данных», а поэтому может распространяться только с согласия лица или в других, предусмотренных законом, случаях».

Такой ответ от Государственной пограничной службы получают журналисты по запросу относительно оснований выезда за границу народных депутатов и других должностных лиц. Обычно – когда о таком выезде уже известно из других источников.

Вместе с тем последние многочисленные скандалы свидетельствуют о том, что, оперируя законодательством, соответствующие органы скрывают от общества уже не персональные данные, а публично значимую информацию.

В частности, только после публикаций в СМИ соответствующие структуры реагируют на то, что кто-то из чиновников, депутатов или должностных лиц выехал за границу в нарушение Правил пересечения государственной границы, на основании поддельных документов или другим незаконным образом.

Недавний случай с «дистанционной» работой члена Центральной избирательной комиссии, который, по данным журналистов «Схем», выехал из Украины до полномасштабного вторжения и с тех пор не возвращался, получая зарплату и другие выплаты из бюджета (по данным СМИ, суммарно ему насчитали полтора миллиона гривен, в том числе материальную помощь из госбюджета «для решения социально-бытовых вопросов»), поднимает и морально-нравственный аспект.

В этом случае в Верховной Раде отреагировали и решили вызвать на заседание Комитета главу ЦИК только после публикации в СМИ соответствующего материала, и неизвестно, узнали бы об этом, если бы не обнародование этой «персональной» информации.

Как отмечают журналисты, о выезде им удалось узнать «благодаря источникам с доступом к данным о пересечении границы».

Следовательно, до сих пор СМИ должны узнавать такие данные в обход законодательства, хотя лица, в отношении которых проводятся журналистские расследования, обычно являются публичными лицами, получающими свой доход из государственного или местного бюджета.

Соответствующие органы, отказывая в удовлетворении запросов СМИ, ссылаются на части 1, 2 статьи 32 Конституции Украины, по которым «никто не может подвергаться вмешательству в его личную и семейную жизнь, кроме случаев, предусмотренных Конституцией Украины, не допускаются сбор, хранение, использование и распространение конфиденциальной информации о лице без его согласия, кроме случаев, определенных законом, и только в интересах национальной безопасности, экономического благополучия и прав человека».

Однако Конституция напрямую не предусматривает запрета на получение данных о пересечении публичными лицами границы.

Кроме того, можно ли считать информацию о выезде за границу народного депутата в условиях войны, если он совершил его в нарушение закона, осуществляющей вмешательство в его личную жизнь? И не содержит ли такая информация, наоборот, в себе элемент национальной безопасности?

Возможно, законодателям пора задуматься над данным вопросом и урегулировать в правовом поле случаи, когда информация о выезде должностных лиц за границу должна предоставляться по запросу от должного субъекта, при условии, что она не вредит национальной безопасности, а не заставлять журналистов в очередной раз искать «источники с доступом».

Автор: Наталья Мамченко

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