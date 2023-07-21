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  1. В Україні

Кабмін погодив націоналізацію «Сенс Банку» Фрідмана

13:42, 21 липня 2023
Уряд ухвалив рішення купити «Сенс Банк» за 1 гривню.
Кабмін погодив націоналізацію «Сенс Банку» Фрідмана
Фото: finbalance.com.ua
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У п’ятницю, 21 липня, Кабінет Міністрів України ухвалив рішення придбати у повному обсязі акції «Сенс Банку» у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за 1 гривню. Таким чином банк стає державним під управлінням Міністерства фінансів.

Відповідна постанова була опублікована на Урядовому порталі.

«Прийняти пропозицію Національного банку про участь держави в особі Міністерства фінансів у виведенні з ринку системно важливого банку акціонерного товариства «СЕНС БАНК» (далі — АТ «СЕНС БАНК») у спосіб, визначений пунктом 5 частини другої статті 39 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», - йдеться у ньому.

Також уряд ухвалив взяти до відома, що держава в особі Мінфіну придбаває у ФГВФО акції АТ «СЕНС БАНК» у повному обсязі за одну гривню, а органом управління корпоративними правами за акціями «Сенс банку», що належать державі, є Міністерство фінансів.

Згідно з постановою, «Державний експортно-імпортний банк України» (Укрексімбанк) визначили депозитарною установою, в якій відкрито рахунок у цінних паперах на ім’я держави, на який будуть зараховані на акції АТ «Сенс Банку».

Мінфіну доручили забезпечити укладення договору купівлі-продажу акцій АТ «СЕНС БАНК». Видатки на придбання акцій здійснити за рахунок бюджетних коштів, передбачених Мінфіну у на його утримання. Та забезпечити оплату вартості зазначених акцій після їх зарахування на рахунок у цінних паперах держави в Укрексімбанку.

Раніше ми писали, що Національний банк вирішив вивести з ринку Сенс Банк через санкції проти його власників та звернутися з пропозицією до Кабінету міністрів щодо участі держави в цій процедурі. 

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