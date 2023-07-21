Пілотний проект для отримання посвідчення водія запрацює ще у чотирьох областях

Статистика демонструє, що кожен четвертий кандидат у водії відмінно складає теоретичний іспит з першого разу, а кожен третій успішно складає практичний іспит з першого разу, зазначають у ГСЦ МВС.

Ще у чотирьох регіонах України розпочнеться оптимізація екзаменаційної діяльності для отримання права керування транспортними засобами.

Про це повідомили у Головному сервісному центрі МВС.

З огляду на результати пілотного проєкту в Львівській, Одеській, Вінницькій та Київській областях, було ухвалено рішення не лише продовжити проєкт у цих регіонах, але і поступово поширювати його далі.

«Наразі в кожному пілотному регіоні щодня приймають понад 700 теоретичних і стільки ж практичних іспитів щодня. В середньому, лише кожен четвертий з першого разу здає іспити для отримання посвідчення водія. Результати пілоту кажуть самі за себе. Тож мною прийнято рішення розширити проєкт: Сумська, Рівненська, Житомирська та Кіровоградська області долучаться з 3-го серпня. І вже завтра, 21 липня, відкривається можливість отримати онлайн-талон на практичний іспит у цих регіонах. Робимо іспити прозорими. Робимо дорожній рух безпечним», — заявив Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Зміни торкаються технічних умов у класах для складання теоретичних іспитів та автомобілів для складання практичних іспитів. А також кількості сервісних центрів МВС, де є екзаменаційна діяльність. Мета проєкту — забезпечення максимально прозорих умов складання іспитів у сервісних центрах МВС.

Де саме почнуть приймати іспити по-новому:

В Рівненській області іспити прийматимуть в: м. Рівне, м. Сарни.

В Житомирській області теоретичний та практичний іспит можна буде скласти в: с. Довжик (що біля м. Житомир) та м. Коростень.

В Кіровоградській області: м. Кропивницький, м. Олександрія.

В Сумській області екзаменаційні послуги надаватимуть в: м. Суми, м Конотоп.

У кожному з цих сервісних центрів МВС з’явиться можливість онлайн оформити талон попередньго запису на практичний іспит. Це скоротить ймовірну кількість візитів до приміщення сервісного центру МВС з двох до одного. Зараз у цих областях треба отримувати талон попереднього запису на практичний іспит в терміналі безпосередньо в приміщенні. А від 21 липня з’явиться можливість оформити талон попереднього запису на практичний іспит за допомогою функціоналу е-запис.

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