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Пилотный проект для получения водительского удостоверения заработает еще в четырех областях

17:47, 21 июля 2023
Статистика демонстрирует, что каждый четвертый кандидат в водители отлично сдает теоретический экзамен с первого раза, а каждый третий успешно сдает практический экзамен с первого раза, отмечают в ГСЦ МВС.
Пилотный проект для получения водительского удостоверения заработает еще в четырех областях
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Еще в четырех регионах Украины начнется оптимизация экзаменационной деятельности для получения права управления транспортными средствами.

Об этом сообщили в Главном сервисном центре МВД.

Учитывая результаты пилотного проекта во Львовской, Одесской, Винницкой и Киевской областях, было принято решение не только продолжить проект в этих регионах, но и постепенно распространять его дальше.

«В настоящее время в каждом пилотном регионе ежедневно принимают более 700 теоретических и столько же практических экзаменов ежедневно. В среднем, только каждый четвертый с первого раза сдает экзамены для получения удостоверения водителя. Результаты пилота говорят сами за себя. Поэтому мною принято решение расширить проект: Сумская, Ровенская, Житомирская и Кировоградская области присоединятся с 3-го августа. И уже завтра, 21 июля, открывается возможность получить онлайн-талон на практический экзамен в этих регионах. Делаем экзамены прозрачными. Делаем дорожное движение безопасным», - заявил Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Изменения затрагивают технические условия в классах для сдачи теоретических экзаменов и автомобилей для сдачи практических экзаменов. А также количество сервисных центров МВД, где есть экзаменационная деятельность. Цель проекта – обеспечение максимально прозрачных условий сдачи экзаменов в сервисных центрах МВД.

Где именно начнут принимать экзамены по-новому:

  • В Ровенской области экзамены будут принимать в: г. Ровно, г. Сарны.
  • В Житомирской области теоретический и практический экзамен можно будет сдать в: с. Довжик (что возле г. Житомир) и г. Коростень.
  • В Кировоградской области: г. Кропивницкий, г. Александрия.
  • В Сумской области экзаменационные услуги будут предоставлять в: г. Сумы, г. Конотоп.

В каждом из этих сервисных центров МВД появится возможность онлайн оформить талон предварительной записи на практический экзамен. Это сократит вероятное количество визитов в помещение сервисного центра МВД с двух до одного. Сейчас в этих областях нужно получать талон предварительной записи на практический экзамен в терминале непосредственно в помещении. А с 21 июля появится возможность оформить талон предварительной записи на практический экзамен с помощью функционала е-запись.

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