Кабмін провів засідання: які рішення ухвалили 21 липня

Уряд вніс зміни до Положення про Комісію з питань вищого корпусу державної служби та затвердив Порядок ведення Державного реєстру нафтових та газових свердловин.

Кабінет міністрів 21 липня провів засідання. Які рішення ухвалили, повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

— Схвалено проект постанови Верховної Ради України «Про затвердження переліку завдань та проектів Національної програми інформатизації на 2023 рік». Проектом пропонується затвердити перелік завдань та проектів Національної програми інформатизації на 2023 рік із визначенням змісту необхідних заходів, орієнтовних державних замовників, джерел і обсягів фінансування та очікуваних результатів. Проект спрямований на модернізацію і розвиток інформаційних і комунікаційних систем, засобів інформатизації, інформаційних ресурсів, а також забезпечення сталого функціонування інформаційно-аналітичних систем органів державної влади.

— Затверджено Порядок використання коштів державного бюджету для забезпечення соціального захисту ветеранів війни та жертв нацистських переслідувань та Порядок здійснення у 2023 році разової грошової виплати до Дня Незалежності України, передбаченої Законами України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» і «Про жертви нацистських переслідувань».

— Внесено зміни до постанови КМУ від 09.02.2022 N 105 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 р. N 1306 і 27 червня 2007 р. N 879», яка приводить нормативно-правові акти Уряду у сфері перевезення транспортними засобами великогабаритних та великовагових вантажів автомобільними дорогами загального користування у відповідність до норм ЄС та законодавства України. Враховуючи збільшення під час воєнного стану трафіку транспортних засобів військового призначення, автомобілів задіяних для перевезення військової техніки, гуманітарних вантажів та сільськогосподарської продукції, габаритно-вагові параметри яких не завжди відповідають нормам, подальше приведення положень актів Уряду у повну відповідність до положень законодавства ЄС, зокрема в частині максимально дозволеного навантаження на вісь чотирьохвісних автомобілів, передбачається реалізувати після завершення дії воєнного стану в Україні. Відтак, строк дії постанови КМУ N 105 продовжено на весь строк дії воєнного стану та протягом року після його припинення чи скасування.

— Внесено зміни до постанови КМУ від 08.11.2022 N 1256 «Деякі питання використання коштів з рахунка для задоволення потреб освіти і науки». Закріплено обовʼязок оприлюднення на офіційному вебсайті МОН інформації про суму зібраних, розподілених коштів, перелік товарів, робіт і послуг, придбаних (наданих) за рахунок таких коштів протягом звітного періоду, загальну кількість зазначених товарів, робіт і послуг та загальну суму здійснених видатків за кожним видом зазначених товарів, робіт і послуг, та визначено строки такого оприлюднення. Змінено перелік отримувачів коштів, визначено вичерпний перелік напрямів використання коштів з рахунку МОН; закріплено положення щодо формування персонального складу комісії з питань розподілу коштів для задоволення потреб освіти і науки, утвореної МОН, та передбачено норми щодо удосконалення роботи комісії. Внесено зміни до додатка до Порядку використання офіційних рахунків для пожертв на підтримку України «United24», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.04.2022 N 472 «Деякі питання використання коштів, що надходять на офіційні рахунки для пожертв на підтримку України», в частині оновлення інформації щодо витрат з рахунка для задоволення потреб освіти і науки.

— Внесено зміни до переліку окремих товарів, ввезення яких на митну територію України та/або переміщення територією України транзитом здійснюється без надання митним органам забезпечення сплати митних платежів, затвердженого постановою КМУ від 27.09.2022 N 1091. Зміни спрямовані на спрощення вимог законодавства України в частині забезпечення сплати митних платежів під час ввезення на митну територію України складових (матеріалів, вузлів, агрегатів, устаткування та комплектувальних виробів) для використання підприємствами у власній діяльності з виробництва та/або ремонту безпілотних систем, а також на унормування положень актів Уряду з питань митної справи у звʼязку із закінченням карантину на території України.

— Визнано, на виконання Закону України від 10.04.2023 N 3022-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення доступу до безоплатної правничої допомоги», такою, що втратила чинність, постанову КМУ від 27.12.2019 N 1134 «Деякі питання спрощення доступу до безоплатної вторинної правової допомоги».

— Внесено зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення функціонування офісу із залучення та підтримки інвестицій, якими закріплено можливість використання бюджетних коштів, що спрямовуються на функціонування державної установи «Офіс із залучення та підтримки інвестицій», на забезпечення здійснення зазначеною установою перекладу на українську мову актів Європейського Союзу acquis communautaire, на англійську мову актів законодавства України, а також оновлення глосарія термінів актів Європейського Союзу acquis communautaire.

— Затверджено Порядок ведення Державного реєстру нафтових та газових свердловин, яким визначено процедуру функціонування та ведення Державного реєстру нафтових та газових свердловин, наповнення його відомостями про нафтові та газові свердловини та доступу до інформації Державного реєстру. Визначено власником Державного реєстру та виключних майнових прав на його програмне забезпечення державу в особі Держгеонадр.

— Здійснено вихід України з Угоди про соціальний захист і охорону здоров’я громадян, які зазнали впливу радіації в результаті Чорнобильської та інших радіаційних катастроф і аварій, а також ядерних випробувань, учиненої 09.09.1994 у Москві, та Протоколу про внесення змін та доповнень до зазначеної Угоди, вчиненого 18.10.2011 у Санкт-Петербурзі, які були укладені в межах СНД.

— Внесено зміни до Положення про Державний спеціалізований фонд фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях. Уточнено, що Фонд утворюється для забезпечення реалізації основних напрямів державної політики у сфері авіаційної діяльності та використання повітряного простору України, утримання та забезпечення діяльності Державіаслужби з метою виконання покладених на неї завдань та функцій, участі та представництва України у міжнародних авіаційних організаціях та інших заходах.

— Внесено зміни до постанов КМУ від 24.01.2002 N 80 «Про заснування стипендії Кабінету Міністрів України для видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту» і від 14.12.2011 N 1286 «Про заснування стипендії Кабінету Міністрів України для видатних тренерів, які забезпечують підготовку спортсменів до участі в Олімпійських та Паралімпійських іграх». Змінами встановлено додаткову підстави для позбавлення вищезазначених стипендій - застосування до стипендіата персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) відповідно до ЗУ «Про санкції».

— Внесено зміни до Положення про Міністерство у справах ветеранів України. Доповнено Положення додатковими повноваженнями щодо формування і реалізації державної політики у сфері залучення ветеранів до утвердження української національної та громадянської ідентичності, зокрема шляхом реалізації заходів національно-патріотичного та військово-патріотичного виховання.

— Внесено зміни до Положення про Комісію з питань вищого корпусу державної служби з метою приведення його у відповідність до вимог ЗУ «Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування державної служби та місцевого самоврядування у період дії воєнного стану». Спрощено організацію роботи Комісії шляхом закріплення норми, що засідання Комісії проводяться у разі потреби.

— Затверджено Порядок ведення Державного реєстру пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні. Передбачено, що реєстр є функціональним модулем Єдиної екологічної платформи «ЕкоСистема». Доступ до реєстру здійснюватиметься через ЕкоСистему.

— Внесено зміни до постанови КМУ від 12.07.1999 N 1228 «Про надання субʼєктам господарювання повноважень на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю», спрямовані на надання субʼєктам господарювання повноважень на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення на підставі поданих ними заяв.

— Внесено зміни до ряду постанов КМУ щодо регулювання відносин, пов’язаних з наданням компенсації за пошкоджені об’єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією РФ проти України. Збільшено граничний розмір компенсації за окремі категорії нерухомого майна. Передбачено механізм надання компенсації за виконані ремонтні роботи на пошкодженому об’єкті та процедуру виплати компенсації для таких об’єктів. Удосконалено процедуру формування комісій у разі висунення недостатньої кількості представників від громадськості. Уточнено процедуру вибіркового моніторингу розгляду заяв на виплату компенсації та процедуру вибіркової верифікації цільового використання коштів компенсації за пошкоджене нерухоме майно.

— Затверджено Порядок реалізації експериментального проекту водозабезпечення у Дніпропетровській, Херсонській, Запорізькій Миколаївській областях. Дозволено Дніпропетровській, Херсонській, Запорізькій та Миколаївській обласним військовим адміністраціям на час воєнного стану здійснювати роботи у рамках реалізації експериментального проекту без відведення земельної ділянки, відповідності містобудівній документації, отримання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, отримання експертного висновку щодо проектної документації на будівництво обʼєктів, отримання права на виконання будівельних робіт, а також без використання Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва та оформлення речових прав на земельні ділянки.

— Погоджено пропозицію Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості, Міністерства оборони та Міністерства цифрової трансформації стосовно реалізації протягом 2-х років експериментального проекту щодо виробництва, закупівлі та постачання боєприпасів до безпілотних систем та бойових частин безпілотних систем. Затверджено Порядок реалізації експериментального проекту, яким визначено механізм реалізації експериментального проекту щодо розроблення, виробництва, закупівлі та постачання боєприпасів до безпілотних систем та бойових частин безпілотних систем для сил безпеки та оборони України в частині встановлення організаційних, технологічних та інших вимог до провадження господарської діяльності у відповідній сфері.

— Внесено зміни до розпорядження КМУ від 24.07.2019 N 687 «Про схвалення Стратегії інтегрованого управління кордонами на період до 2025 року» у частині вжиття комплексу невідкладних заходів, спрямованих на подолання наслідків збройної агресії РФ проти України, та забезпечення готовності до охорони зовнішніх кордонів ЄС у межах державного кордону України після набуття нею повноправного членства в ЄС.

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