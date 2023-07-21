Директора компанії з реалізації нафтопродуктів підозрюють в привласненні понад 38 млн гривень

Трьом учасникам організованої міжнародної групи компаній повідомлено про підозру у привласненні понад 2,6 тонн дорожнього нафтового бітуму.

Джерело фото: МВС

Правоохоронці викрили злочинну схему розкрадання майна міжнародної групи компаній, які працюють в Україні. Директор одного з підприємств групи компаній з іноземними інвестиціями, яке зокрема здійснює посередницькі послуги з реалізації нафтопродуктів, разом зі спільниками привласнили понад 2,6 тонн дорожнього нафтового бітуму на понад 38 млн гривень, – повідомляє пресслужба МВС.

Правоохоронці встановили, що керівник підприємства міжнародної групи компаній залучив до злочинної діяльності представників іншого комерційного підприємства. Впродовж 2021-2022 зазначені особи незаконно відвантажили близько 50 вагонів нафтового бітуму підконтрольній структурі за відсутності будь-яких договірних відносин, яка надалі реалізувала його та отримала кошти на свій рахунок.

В ході розслідування було проведено обшуки на території м. Києва, Київської, Івано-Франківської та Рівненської областей та вилучили фінансово-господарські документи підприємства.

Трьом учасникам організованої злочинної групи було повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, зокрема привласнення майна та легалізації одержаних коштів. За ці злочини вони можуть бути засуджені до позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

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