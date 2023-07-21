Керівник САП Клименко про знайдені у суддів Великої Палати мічені купюри: «Самого факту вилучення мічених коштів недостатньо, щоб повідомити про підозру»

Очільник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко заявив, що доказів стосовно причетності інших суддів Верховного Суду до «бек-офісу» Князєва на сьогодні недостатньо.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», у трьох суддів Великої Палати Верховного Суду під час обшуків були вилучені мічені купюри з числа тих, що були передані екс-голові ВС Всеволоду Князєву. У одного судді знайшли $10 000, у іншого - $2 300, у третього - $50 000.

Однак самого факту вилучення мічених коштів недостатньо, щоб повідомити про підозру. Про це заявив керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко у інтерв’ю «ЗН», коментуючи, серед іншого, й питання можливого вмісту телефона Князєва.

«Якщо говорити про вміст телефону, то в ньому, по-перше, можуть бути докази причетності інших осіб до злочину, який уже інкримінують ексголові Верховного суду, а, по-друге, докази вчинення інших злочинів. На сьогодні інформацію з телефону, яку успішно скопіювали, досліджують детективи НАБУ. Та лише за результатами дослідження ми ухвалюватимемо рішення, чи матиме телефон Князєва якесь резонансне значення для провадження. Ба більше, треба розуміти: на той факт і те провадження, в якому Князєву вже повідомлено про підозру, цей доказ ніяк не вплине.

Стосовно причетності до цього епізоду інших осіб — тут треба ще працювати та збирати докази, оскільки на сьогодні їх недостатньо. Зокрема й щодо інших суддів Верховного суду. Робота тут триває. За іншими можливими епізодами злочинної діяльності цього угрупування також іще багато роботи», - зазначив Клименко.

Також він підкреслив, що крім «мічених» купюр треба ще відшукати інші докази.

«Самого факту вилучення мічених коштів недостатньо, щоб повідомити про підозру. Адже у слідства мусять бути й інші докази причетності особи до вчинення того чи того кримінального правопорушення. Стандарт доказування ВАКС є найвищим, і ми маємо йому відповідати, якщо хочемо зібрати належні й допустимі докази та перемогти. На сьогодні ці докази збирають, усі можливі способи їх зібрати досі не вичерпані», - вважає керівник САП.

Разом із тим, виникає питання стосовно дотримання строків досудового розслідування. Нагадаємо, 5 липня слідчий суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнив клопотання детектива НАБУ та продовжив строк досудового розслідування на 5 місяців, тобто до 16 жовтня 2023 року.

«За різними епізодами — різні терміни слідства, але часу маємо достатньо. Ми виходимо на фінішну пряму в справах, де за цим конкретним фактом повідомлено про підозру двом особам. А щодо причетності інших осіб до цього злочину справу розслідуватимуть далі. В нас є четверо суддів, у яких вилучено кошти. Ми їх допитуємо. Тобто час для збирання доказів іще є. Певні способи збирання доказів ми також отримали», зазначив Клименко.

Також, за його словами, документувати факт наявності певного бек-офісу при ВС «почали іще фактично з листопада 2022 року». «Спочатку це була оперативна робота, потім, на початку 2023 року, вона стала кримінальним провадженням», додав він.

Автор: Наталя Мамченко

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