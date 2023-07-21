Руководитель САП Клименко о найденных у судей Большой Палаты меченых купюрах: «Самого факта изъятия меченых денег недостаточно, чтобы сообщить о подозрении»

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко заявил, что доказательств относительно причастности других судей Верховного Суда к «бэк-офису» Князева на сегодняшний день недостаточно.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», у трех судей Большой Палаты Верховного Суда во время обысков были изъяты меченые купюры из тех, что были переданы экс-главе ВС Всеволоду Князеву. У одного судьи нашли $10 000, у другого – $2 300, у третьего – $50 000.

Однако самого факта изъятия меченых средств недостаточно, чтобы сообщить о подозрении. Об этом заявил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко в интервью «ЗН», комментируя, среди прочего, и вопрос о возможном содержимом телефона Князева.

«Если говорить о содержании телефона, то в нем, во-первых, могут быть доказательства причастности других лиц к преступлению, которое уже инкриминируется экс-председателю Верховного суда, а во-вторых, доказательства совершения других преступлений. Сегодня информацию с телефона, которую успешно скопировали, исследуют детективы НАБУ.

Но только по результатам исследования мы будем принимать решение, будет ли у телефона Князева какое-то резонансное значение для производства. Более того, надо понимать: на тот факт и то производство, в котором Князеву уже сообщено о подозрении, это доказательство никак не повлияет.

Относительно причастности к этому эпизоду других лиц — здесь нужно еще работать и собирать доказательства, поскольку сегодня их недостаточно. В том числе и в отношении других судей Верховного суда. Работа здесь продолжается. По другим возможным эпизодам преступной деятельности этой группировки также много работы», - отметил Клименко.

Также он подчеркнул, что помимо «меченых» купюр нужно еще найти другие доказательства.

«Самого факта изъятия меченых средств недостаточно, чтобы сообщить о подозрении. Ведь у следствия должны быть и другие доказательства причастности личности к совершению того или иного уголовного преступления. Стандарт доказывания ВАКС наивысший, и мы должны ему отвечать, если хотим собрать надлежащие и допустимые доказательства и победить. На сегодняшний день эти доказательства собирают, все возможные способы их собрать до сих пор не исчерпаны», - считает руководитель САП.

Вместе с тем, возникает вопрос соблюдения сроков досудебного расследования. Напомним, 5 июля следственный судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворил ходатайство детектива НАБУ и продлил срок досудебного расследования на 5 месяцев, то есть до 16 октября 2023 года.

«По разным эпизодам — разные сроки следствия, но времени достаточно. Мы выходим на финишную прямую по делам, где по этому конкретному факту сообщено о подозрении двум лицам. А о причастности других лиц к этому преступлению дело будут расследовать дальше. У нас четверо судей, у которых изъяты средства. Мы их допрашиваем. То есть время для сбора доказательств еще есть. Некоторые способы сбора доказательств мы также получили», отметил Клименко.

Также, по его словам, документировать факт наличия определенного бэк-офиса при ВС начали еще фактически с ноября 2022 года. «Сначала это была оперативная работа, затем в начале 2023 года она стала уголовным производством», добавил он.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.