Нові правила для учасників судових процесів: навіщо вам електронний кабінет і що буде, якщо його не зареєструвати

Маю просту пораду – зареєструйте свій електронний кабінет в ЄСІТС до 19.10.2023. Тоді ви точно не отримаєте неприємних «сюрпризів» у вигляді залишення позову, апеляційної, касаційної скарги чи іншого процесуального документу без руху або його повернення без розгляду.

Роман Бабій, український правник, політик, народний депутат України IX скликання, для sud.ua

Сьогодні набрав чинності законопроект № 7574-д щодо обов’язкової реєстрації та використання електронних кабінетів в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі (ЄСІТС), співавтором якого я є. Тепер це Закон № 3200-ІХ від 29.06.2023р.

Обов’язковим до виконання він стає не з дати набрання чинності (в переважній частині), а через певний період. Як і коли саме – цьому і присвячений цей текст.

Про що йде мова у Законі

Для учасників справи, які мали обов’язок зареєструвати свій електронний кабінет в ЄСІТС ще з 2017 року, але досі цього не зробили, настає “процесуальна” відповідальність – суд не розглядає, а залишає без руху або повертає їх процесуальні документи. Якщо ж зобов’язана особа не подає до суду ніяких документів і не є учасником процесу, негативних наслідків для неї не настає.

Ще одне ключове нововведення – обов’язок зареєструвати електронний кабінет встановлюється для всіх юридичних осіб незалежно від форми власності. Також свій особистий електронний кабінет повинні мати державні виконавці. До цього такий обов’язок (без відповідальності) був у адвокатів, нотаріусів, приватних виконавців, арбітражних керуючих, судових експертів, державних органів, органів місцевого самоврядування.

Також не обов'язково відправляти копії документів поштою учасникам, які зобов'язані мати кабінет (незалежно від того, зареєстрували вони його чи ні). Якщо зареєстрували – вони автоматично побачать їх у своєму кабінеті. Якщо ні – суд їм про це нагадає і після реєстрації вони їх отримають.

Що з термінами?

Переважна більшість нововведень, в тому числі всі ключові положення Закону № 3200 /законопроекту №7574-д вводяться в дію через 90 днів, тобто з 19.10.2023 р. Це вже згадані обов’язок зареєструвати електронний кабінет для нових категорій осіб та відповідальність за невиконання такого обов’язку для всіх, в тому числі для тих, хто його не виконав з 2017 року.

Деякі виключення зроблені для юридичних осіб приватної форми власності в цивільному та адміністративному процесах. Для них обов’язок зареєструвати електронний кабінет виникає через сім місяців – з 21.02.2024 року. Проте їм потрібно мати на увазі – якщо вони до цього братимуть участь у господарському процесі, то електронний кабінет мають все ж таки зареєструвати до 19.10.23 р.

Електронний кабінет є єдиним, незалежно від юрисдикції та інстанції суду, в якому ви берете участь у справі.

З сьогоднішнього дня вводяться в дію лише кілька норм:

Матеріали судової справи можуть бути у формі, що визначена в положенні про ЄСІТС (положеннях про окремі модулі ЄСІТС), яке затверджується Вищою радою правосуддя. Не обов’язково виключно в паперовій формі.

Виконавчі документи можуть видаватися в паперовій або в електронній формі. В електронній формі це робиться виключно через ЄСІТС.

Вся ця плутанина з датами здається вам надто складною?

Маю просту пораду – зареєструйте свій електронний кабінет в ЄСІТС до 19.10.2023 р. Тоді ви точно не отримаєте неприємних «сюрпризів» у вигляді залишення позову, апеляційної, касаційної скарги чи іншого процесуального документу без руху або його повернення без розгляду.

Ще більш корисна порада – зареєструйтеся в ЄСІТС вже зараз, не чекаючи дедлайну :) І не тільки якщо для вас це обов’язково за вимогою закону, а навіть якщо ви просто берете участь у судових процесах.

«Спілкування» з судом через електронний кабінет однозначно зручніше за традиційне «носіння» документів до суду чи на пошту, це економить час та кошти і учасникам процесу, і державі на фінансування паперу, марок та конвертів. Реєстрація і користування електронним кабінетом безкоштовні, для реєстрації потрібні лише електронний цифровий підпис та трохи часу на реєстрацію.

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