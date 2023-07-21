Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Новые подходы к формированию фонда оплаты труда госслужащих: Правительство утвердило экспериментальный порядок

Опубликовано постановление Кабмина о новых подходах к формированию фонда оплаты труда чиновников.

Руководитель САП Клименко о найденных у судей Большой Палаты меченых купюрах: «Самого факта изъятия меченых денег недостаточно, чтобы сообщить о подозрении»

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко заявил, что доказательств относительно причастности других судей Верховного Суда к «бэк-офису» Князева на сегодняшний день недостаточно.

«Какой регламент, у нас ходатайство»: Григорий Усик пренебрег регламентом при рассмотрении отчета главы ГСА, несмотря на позицию других членов ВCП

«Подождите, что регламент?» - во время рассмотрения вопроса о судьбе санатория «Шкло» вместо главы ГСА член ВСП от прокуратуры предложил заслушать его заместителя, на что председатель ВСП Григорий Усик спешно согласился, несмотря на регламент.

АП ВАКС удовлетворила ходатайство нардепа из «Слуги народа» Максима Пашковского о закрытии уголовного производства по делу о недостоверном декларировании

Ранее Высший антикоррупционный суд оправдал народного депутата из фракции «Слуга народа» Максима Пашковского, обвиняемого в недекларировании имущества.

Готовы ли хозяйственные суды к реализации норм нового закона об обязательных электронных кабинетах, - комментарий председателя КХС ВС Ларисы Рогач

Залог невозвращения процессуальных документов участников дел – выполнить нормы, предусмотренные ХПК: председатель Кассационного хозяйственного суда Лариса Рогач о новом законе о требованиях регистрации электронных кабинетов участниками дел.

  1. Блог

Нові правила для учасників судових процесів: навіщо вам електронний кабінет і що буде, якщо його не зареєструвати

13:24, 21 июля 2023
Маю просту пораду – зареєструйте свій електронний кабінет в ЄСІТС до 19.10.2023. Тоді ви точно не отримаєте неприємних «сюрпризів» у вигляді залишення позову, апеляційної, касаційної скарги чи іншого процесуального документу без руху або його повернення без розгляду.
Нові правила для учасників судових процесів: навіщо вам електронний кабінет і що буде, якщо його не зареєструвати
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Роман Бабій, український правник, політик, народний депутат України IX скликання, для sud.ua

Сьогодні набрав чинності законопроект № 7574-д щодо обов’язкової реєстрації та використання електронних кабінетів в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі (ЄСІТС), співавтором якого я є. Тепер це Закон № 3200-ІХ від 29.06.2023р.

Обов’язковим до виконання він стає не з дати набрання чинності (в переважній частині), а через певний період. Як і коли саме – цьому і присвячений цей текст.

Про що йде мова у Законі

Для учасників справи, які мали обов’язок зареєструвати свій електронний кабінет в ЄСІТС ще з 2017 року, але досі цього не зробили, настає  “процесуальна” відповідальність – суд не розглядає, а залишає без руху або повертає їх процесуальні документи. Якщо ж зобов’язана особа не подає до суду ніяких документів і не є учасником процесу, негативних наслідків для неї не настає.

Ще одне ключове нововведення – обов’язок зареєструвати електронний кабінет встановлюється для всіх юридичних осіб незалежно від форми власності. Також свій особистий електронний кабінет повинні мати державні виконавці. До цього такий обов’язок (без відповідальності) був у адвокатів, нотаріусів, приватних виконавців, арбітражних керуючих, судових експертів, державних органів, органів місцевого самоврядування.

Також не обов'язково відправляти копії документів поштою учасникам, які зобов'язані мати кабінет (незалежно від того, зареєстрували вони його чи ні). Якщо зареєстрували – вони автоматично побачать їх у своєму кабінеті. Якщо ні – суд їм про це нагадає і після реєстрації вони їх отримають.

Що з термінами?

Переважна більшість нововведень, в тому числі всі ключові положення Закону № 3200 /законопроекту №7574-д вводяться в дію через 90 днів, тобто з 19.10.2023 р. Це вже згадані обов’язок зареєструвати електронний кабінет для нових категорій осіб та відповідальність за невиконання такого обов’язку для всіх, в тому числі для тих, хто його не виконав з 2017 року.

Деякі виключення зроблені для юридичних осіб приватної форми власності в цивільному та адміністративному процесах. Для них обов’язок зареєструвати електронний кабінет виникає через сім місяців – з 21.02.2024 року. Проте їм потрібно мати на увазі – якщо вони до цього братимуть участь у господарському процесі, то електронний кабінет мають все ж таки зареєструвати до 19.10.23 р. 

Електронний кабінет є єдиним, незалежно від юрисдикції та інстанції суду, в якому ви берете участь у справі. 

З сьогоднішнього дня вводяться в дію лише кілька норм:

  • Матеріали судової справи можуть бути у формі, що визначена в положенні про ЄСІТС (положеннях про окремі модулі ЄСІТС), яке затверджується Вищою радою правосуддя. Не обов’язково виключно в паперовій формі.
  • Виконавчі документи можуть видаватися в паперовій або в електронній формі. В електронній формі це робиться виключно через ЄСІТС.

Вся ця плутанина з датами здається вам надто складною? 

Маю просту пораду – зареєструйте свій електронний кабінет в ЄСІТС до 19.10.2023 р. Тоді ви точно не отримаєте неприємних «сюрпризів» у вигляді залишення позову, апеляційної, касаційної скарги чи іншого процесуального документу без руху або його повернення без розгляду.

Ще більш корисна порада – зареєструйтеся в ЄСІТС вже зараз, не чекаючи дедлайну :) І не тільки якщо для вас це обов’язково за вимогою закону, а навіть якщо ви просто берете участь у судових процесах.

«Спілкування» з судом через електронний кабінет однозначно зручніше за традиційне «носіння» документів до суду чи на пошту, це економить час та кошти і учасникам процесу, і державі на фінансування паперу, марок та конвертів. Реєстрація і користування електронним кабінетом безкоштовні, для реєстрації потрібні лише електронний цифровий підпис та трохи часу на реєстрацію.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Автор: Роман Бабій
Читайте также
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Дмитро Костенко
    Дмитро Костенко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Андрій Бабаєв
    Андрій Бабаєв
    суддя Харківського окружного адміністративного суду