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Директора компании по реализации нефтепродуктов подозревают в присвоении более 38 млн гривен

17:29, 21 июля 2023
Трем участникам организованной международной группы компаний сообщено о подозрении в присвоении более 2,6 тонн дорожного нефтяного битума.
Директора компании по реализации нефтепродуктов подозревают в присвоении более 38 млн гривен
Источник фото: МВД
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Правоохранители разоблачили преступную схему хищения имущества международной группы компаний, работающих в Украине.  Директор одного из предприятий группы компаний с иностранными инвестициями, которое в частности осуществляет посреднические услуги по реализации нефтепродуктов, вместе с сообщниками присвоили более 2,6 тонн дорожного нефтяного битума на более 38 млн гривен, - сообщает пресс-служба МВД.

Правоохранители установили, что руководитель предприятия международной группы компаний привлек к преступной деятельности представителей другого коммерческого предприятия. В течение 2021-2022 указанные лица незаконно отгрузили около 50 вагонов нефтяного битума подконтрольной структуре при отсутствии каких-либо договорных отношений, которая в дальнейшем реализовала его и получила средства на свой счет.

В ходе расследования были проведены обыски на территории г. Киева, Киевской, Ивано-Франковской и Ровенской областей и изъяли финансово-хозяйственные документы предприятия.

Трем участникам организованной преступной группы было сообщено о подозрении в совершении преступлений, в частности присвоении имущества и легализации полученных средств. За эти преступления они могут быть приговорены к лишению свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

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