Правительство приняло решение купить Сенс Банк» за 1 гривню.

Фото: finbalance.com.ua

В пятницу, 21 июля, Кабинет Министров Украины принял решение приобрести в полном объеме акции «Сенс Банка» у Фонда гарантирования вкладов физических лиц за 1 гривню. Таким образом, банк становится государственным под управлением Министерства финансов.

Соответствующее постановление было опубликовано на Правительственном портале.

«Принять предложение Национального банка об участии государства в лице Министерства финансов в выводе с рынка системно важного банка акционерного общества «СЕНС БАНК» (далее - АО «СЕНС БАНК») способом, определенным пунктом 5 части второй статьи 39 Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц», - говорится в нем.

Также правительство постановило принять к сведению, что государство в лице Минфина приобретает у ФГВФЛ акции АО «СЕНС БАНК» в полном объеме за одну гривну, а органом управления корпоративными правами по принадлежащим государству акциям «Сенс банка» является Министерство финансов.

Согласно постановлению «Государственный экспортно-импортный банк Украины» (Укрэксимбанк) определили депозитарным учреждением, в котором открыт счет в ценных бумагах на имя государства, на которое будут зачислены на акции АО «Сенс Банка».

Минфину поручили обеспечить заключение договора купли-продажи акций АО «СЕНС БАНК». Расходы на приобретение акций осуществить за счет бюджетных средств, предусмотренных Минфину на его содержание. И обеспечить оплату стоимости указанных акций после их зачисления на счет в ценных бумагах государства в Укрэксимбанке.

Ранее сообщалось, что Национальный банк решил вывести с рынка «Сенс Банк» из-за санкций против его владельцев и обратиться с предложением в Кабинет министров об участии государства в этой процедуре.

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