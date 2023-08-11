США внесли олигархов Михаила Фридмана и Петра Авена в санкционный список

Российские олигархи Михаил Фридман и Петр Авен попали под санкции США.

Источник фото: Getty Images

США ввели санкции в отношении четырех соучредителей Альфа-групп.

Об этом сообщает Управление по контролю за иностранными активами Минфина США.

Российских бизнесменов Михаила Фридмана, Петра Авена, Германа Хана и Алексея Кузьмичева внесли в SDN-список.

Как мы рассказывали, под санкции, утвержденные Зеленским, попали Михаил Фридман, Альфа-банк и Роман Абрамович – но с условием.

Кроме того, мы писали, что Правительство приняло решение купить Сенс Банк» за 1 гривню.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.