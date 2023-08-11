Во Львове задержан адвокат во время получения более 4 тысяч долларов взятки

По данным полиции, адвокат получил денежные средства за влияние на принятие решения об изменении своему подзащитному меры пресечения на более мягкую.

Фото: полиция

Во Львове задержан адвокат во время получения неправомерной выгоды в размере 4175 долларов. Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области.

Как стало известно, юрист получил взятку за влияние на принятие решения по изменению своему подзащитному, который находится под стражей с возможностью внесения залога, меры пресечения на более мягкую. Отмечается, что часть средств он якобы должен был оставить себе, а часть передать лицу, уполномоченному на выполнение функций государства.

Адвокату сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.369-2 (злоупотребление влиянием). Ему грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества.

Суд должен избрать подозреваемому меру пресечения.

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