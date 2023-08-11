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  1. В Украине

Во Львове задержан адвокат во время получения более 4 тысяч долларов взятки

17:33, 11 августа 2023
По данным полиции, адвокат получил денежные средства за влияние на принятие решения об изменении своему подзащитному меры пресечения на более мягкую.
Во Львове задержан адвокат во время получения более 4 тысяч долларов взятки
Фото: полиция
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Во Львове задержан адвокат во время получения неправомерной выгоды в размере 4175 долларов. Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области.

Как стало известно, юрист получил взятку за влияние на принятие решения по изменению своему подзащитному, который находится под стражей с возможностью внесения залога, меры пресечения на более мягкую. Отмечается, что часть средств он якобы должен был оставить себе, а часть передать лицу, уполномоченному на выполнение функций государства.

Адвокату сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.369-2 (злоупотребление влиянием). Ему грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества.

Суд должен избрать подозреваемому меру пресечения.

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