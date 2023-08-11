$5000 за «непригодность» к службе: в Киеве задержали военнослужащего

Положительное заключение ВЛК за 5000 долларов помогало лицам с «инвалидностью» избежать призыва.

В Киеве задержали военнослужащего, который за 5000 долларов помогал уклоняющимся избежать призыва. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Этот вопрос он обещал «решить» с районным территориальным центром комплектования и социальной поддержки.

«Обнаружили очередную «схему» уклонения от призыва на службу оперативники управления стратегических расследований в Киеве и следователи следственного управления столичной полиции. К ее организации причастны военнослужащий одной из воинских частей со связями в военно-врачебной комиссии районного ТЦК.

За определенное вознаграждение способствовал признанию граждан непригодными к военной службе и в получении ими группы инвалидности. Положительное заключение ВЛК помогало лицам с «инвалидностью» избежать призыва», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 10 августа фигуранта задержали при получении 5000 долларов неправомерной выгоды. Он был задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об извещении ему подозрения.

Уголовное производство расследуется по ст. 368 (Принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

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