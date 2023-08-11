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Кабмін вніс зміни до Правил перетинання державного кордону

Знято обмеження на перетин кордону деяким категоріям осіб.

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Кабмін дозволив виїзд за кордон членам сімей загиблих і зниклих безвісти в АТО

17:51, 11 серпня 2023
В Україні зняли обмеження на перетинання кордону членами сімей осіб, які загинули (зникли безвісти) під час проведення антитерористичної операції.
Кабмін дозволив виїзд за кордон членам сімей загиблих і зниклих безвісти в АТО
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На засіданні 11 серпня Кабінет міністрів зняв обмеження на перетинання державного кордону членами сімей загиблих і зниклих безвісти під час проведення антитерористичної операції.

Зазначається, що це зроблено, аби уникнути несправедливого обмеження прав членів сімей осіб, які загинули (зникли безвісти) під час участі в АТО.

Відповідні зміни до Правил перетинання державного кордону громадянами України (постанова КМУ від 27.01.1995 № 57) внесли за ініціативи Мінветеранів.

За чинної редакції Правил, під час дії воєнного стану право на перетин державного кордону мають, зокрема, “військовозобов’язані особи, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, чиї близькі родичі загинули (пропали безвісти) під час участі в здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії рф у Донецькій та Луганській областях, а також під час забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України” (це періоди 30 квітня 2018 року – 24 лютого 2022 року та з 24 лютого 2022 року).

“Сьогодні Уряд зняв обмеження права на перетинання державного кордону в період дії воєнного стану особами, чиї рідні загинули або пропали безвісти під час участі в АТО. Військова агресія рф проти України розпочалася у 2014 році та була відновлена 24 лютого 2022 року масованим вторгненням. Тому маємо уникнути несправедливого розділення як самих українських оборонців – учасників військових і спеціальних заходів, так і прав членів родин полеглих Воїнів”, – наголосила міністр у справах ветеранів України Юлія Лапутіна.

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