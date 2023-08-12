$20 000 за оформление права собственности на землю: разоблачен председатель одного из поселковых советов в Одесской области

За взятку чиновник обещал помочь в принятии положительного решения по предоставлению разрешения на разработку проекта землеустройства по отводу в собственность земельного участка.

Глава одного из поселковых советов в Одесской области разоблачен на вымогательстве 20 000 долларов за содействие в оформлении права собственности на землю. Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

По данным следствия, депутат — исполняющий обязанности председателя одного из поселковых советов в Одесской области требовал 20 000 долларов за беспрепятственное оформление права собственности на земельный участок площадью 2 га в Подольском районе Одесской области.

«За эти средства он обещал повлиять на членов земельной комиссии и депутатов исполнительного комитета поселкового совета для принятия положительного решения по предоставлению разрешения на разработку проекта землеустройства по отводу в собственность земельного участка.

В случае невыполнения условий, должностное лицо угрожал отказом в получении соответствующего разрешительного документа», — говорится в сообщении.

Подозреваемый был задержан после получения половины оговоренной суммы в качестве задатка – 10 000 долларов.

Решаются вопросы по избранию ему меры пресечения и отстранению от занимаемой должности.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.