Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Судья купил в кабинет телевизор, но неизвестные вставили в него записывающее устройство

Скандальный инцидент произошел в Ивано-Франковской области.

В Реестре – пока ноль: что будет дальше с законом об олигархах

Так или иначе, но требование об антиолигархических мерах остается в перечне условий для переговоров о вступлении в ЕС, и речь не идет о Реестре олигархов.

Парламент принял закон, которым засекретил в Реестре судебных решений определенный вид определений хозяйственных судов

Верховная Рада внесла изменения в закон о доступе к судебным решениям по засекречиванию определенных категорий решений.

Адвокатом, который лично рассказал судье, что думает о ее решении, займется КДКА

Адвокат намекнул, что судью могут даже вывезти в Бахмут.

В Реестр коррупционеров будут включать не всех нарушителей, а НАПК получит право заниматься нормотворчеством в сфере админправонарушений

Верховная Рада одобрила изменения в ответственности чиновников за просрочку представления электронной декларации.

  1. В Украине

$20 000 за оформление права собственности на землю: разоблачен председатель одного из поселковых советов в Одесской области

11:39, 12 августа 2023
За взятку чиновник обещал помочь в принятии положительного решения по предоставлению разрешения на разработку проекта землеустройства по отводу в собственность земельного участка.
$20 000 за оформление права собственности на землю: разоблачен председатель одного из поселковых советов в Одесской области
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Глава одного из поселковых советов в Одесской области разоблачен на вымогательстве 20 000 долларов за содействие в оформлении права собственности на землю. Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

По данным следствия, депутат — исполняющий обязанности председателя одного из поселковых советов в Одесской области требовал 20 000 долларов за беспрепятственное оформление права собственности на земельный участок площадью 2 га в Подольском районе Одесской области.

«За эти средства он обещал повлиять на членов земельной комиссии и депутатов исполнительного комитета поселкового совета для принятия положительного решения по предоставлению разрешения на разработку проекта землеустройства по отводу в собственность земельного участка.

В случае невыполнения условий, должностное лицо угрожал отказом в получении соответствующего разрешительного документа», — говорится в сообщении.

Подозреваемый был задержан после получения половины оговоренной суммы в качестве задатка – 10 000 долларов.

Решаются вопросы по избранию ему меры пресечения и отстранению от занимаемой должности.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Оксана Карпенко
    Оксана Карпенко
    суддя Черкаського апеляційного суду
  • Елла Сгара
    Елла Сгара
    суддя Східного апеляційного господарського суду