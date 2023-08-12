єВідновлення: названо суму, яку вже погодили на виплату постраждалим

Переважна більшість заяв на компенсацію стосується квартир та приватних будинків.

У рамках програми «єВідновлення» вже узгоджено виплату 7328 заяв власників пошкодженого внаслідок війни житла, на суму 593 мільйони гривень. Цю інформацію повідомила голова Комітету Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, а також голова партії «Слуга народу» - Олена Шуляк.

«Станом на 10 серпня маємо вже 6 376 погоджених заяв. Це загальна сума коштів, які затверджені місцевою владою, передані на виплату, оброблені банком та зараховані на рахунки заявників. Наразі очікують опрацювання 8370 заяв, нараховано компенсацію - 4 121.Загалом у нас подано 36 102 заяв від людей. Також створені і працюють 523 комісії, які обстежують та ухвалюють рішення щодо виплати компенсації», - розповіла Шуляк.

Крім того, було подано майже півмільйона інформаційних повідомлень у системі «Дія» - 493 750.

За словами Шуляк, переважна більшість заяв на компенсацію стосується квартир (52,6%) та приватних будинків (47%). Найбільше заяв надійшло з Харківської (13 043), Київської (7443) та Миколаївської (2720) областей.

Також в Україні вже активно діє механізм компенсацій за знищене внаслідок збройної агресії рф житло. Це другий етап державної програми з забезпечення громадян житлом. Заяви можна подавати за допомогою додатку «Дія».

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.