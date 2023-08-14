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Андрей Костин подписал концепцию «Прокурор Общины», согласно которой отдельные прокуроры станут «прокурорами общин»

07:19, 14 августа 2023
В Офисе Генпрокурора сообщили, что Андрей Костин подписал концепцию проекта «Прокурор Общины»: оценка эффективности работы таких прокуроров будет основываться и на общем вкладе в жизнь общины.
Андрей Костин подписал концепцию «Прокурор Общины», согласно которой отдельные прокуроры станут «прокурорами общин»
Источник фото: Офис Генпрокурора

Отдельные прокуроры в регионах станут «прокурорами общин». Соответствующую концепцию под названием «Прокурор Общины» подписал Генпрокурор Андрей Костин.

«Безопасность общества это спокойствие ее жителей, следовательно, основа для развития. А сильная община – это уже основа успешной страны. Поэтому не останавливаемся. Работаем для развития будущей мирной и безопасной европейской Украины», – отметил Костин.

«Прокурор Общины» – это новая инициатива, направленная на практическое воплощение принципа, заключающегося в том, что в центре работы прокуроров и правоохранителей – интересы человека и его безопасность.

Проект состоит в том, что отдельные прокуроры в регионах станут прокурорами общин. Они будут определены среди тех, кто уже работает на местах, для них будет проведена дополнительная учеба», - рассказали в Офисе Генпрокурора.

В Концепции указаны новые критерии оценки работы. Так, оценка эффективности работы прокуроров в рамках реализации концепции будет комплексной и будет основываться как на результатах расследований уголовных производств, так и на общем вкладе в жизнь общества, в частности в контексте уменьшения уровня преступности и повышения общественной безопасности.

Среди основных задач прокурора общины будет:

- анализ причин преступности, усовершенствование путей противодействия преступлениям;

- введение человекоцентрического подхода в работе;

- сбор информации о потребностях и запросах общества;

- разработка комплексных механизмов для усиления безопасности общины совместно с местными властями, полицией и другими заинтересованными органами или организациями;

- взаимодействие с общественными организациями и медиа;

- более содержательное информирование о результатах работы.

«Благодаря такому сотрудничеству будут сформированы адаптивные стратегии безопасности, которые будут учитывать особенности каждого региона или отдельной общины.

Такой подход позволит усилить безопасность в общинах и, как следствие, повысит качество жизни жителей. Это поможет не только преодолевать последствия преступности, но и искоренять ее причины.

Сначала в четырех регионах будет введен пилотный проект. На основе его результатов будет доработана концепция, которая будет воплощена по всей территории Украины», - отметили в ОГП.

Детальнее о новом проекте рассказал его координатор из IDLO Роман Шпирко.

 

Автор: Наталья Мамченко

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