$4500 за ухилення від служби: на Хмельниччині працівника військкомату викрито «на гарячому»

За хабар посадовець обіцяв здійснити вплив на ВЛК щодо визнання військовозобов’язаного непридатним до служби та встановлення групи інвалідності.

У Хмельницькій області працівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки викрито на одержанні 4500 доларів. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Посадовцю повідомлено про підозру за фактом зловживання впливом (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

«За даними слідства, підозрюваний отримав від військовозобов’язаного 4500 доларів. За ці кошти військовослужбовець обіцяв здійснити вплив на військово-лікарську комісію та інших уповноважених осіб щодо визнання його непридатним до військової служби та подальшого встановлення групи інвалідності.

Як наслідок, особа із встановленим діагнозом не підлягатиме призову на службу та під час мобілізації зможе виїхати за кордон», — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці затримали підозрюваного в Хмельницькому у порядку ст.208 КПК України під час отримання коштів.

Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення понад 214 тис грн застави, а також відсторонено від посади.

Встановлюється причетність до вчиненого інших осіб.

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