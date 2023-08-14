$4500 за уклонение от службы: в Хмельницкой области работник военкомата разоблачен «на горячем»

За взятку должностное лицо обещало оказать влияние на ВВК относительно признания военнообязанного непригодным к службе и установлению группы инвалидности.

В Хмельницкой области работник территориального центра комплектования и социальной поддержки разоблачен на получении 4500 долларов. Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

Должностному лицу сообщено о подозрении по факту злоупотребления влиянием (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

«По данным следствия, подозреваемый получил от военнообязанного 4500 долларов. За эти средства военнослужащий обещал оказать влияние на военно-врачебную комиссию и других уполномоченных лиц по признанию его непригодным к военной службе и последующему установлению группы инвалидности.

Как следствие, лицо с установленным диагнозом не будет подлежать призыву на службу и во время мобилизации сможет уехать за границу», — говорится в сообщении.

Правоохранители задержали подозреваемого в Хмельницком в порядке ст.208 УПК Украины при получении средств.

В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения более 214 тыс грн залога, а также отстранена от должности.

Устанавливается причастность к совершенному другим лицам.

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