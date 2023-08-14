Премьер Латвии Кришьянис Кариньш уходит в отставку

Действующий Кабинет министров продолжит свою работу пока не будет сформировано и утверждено новое правительство.

Источник фото: twitter.com/krisjaniskarins

В понедельник, 14 августа, премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш сообщил на пресс-конференции о том, что он уходит в отставку.

Об этом сообщает «Delfi».

«Для развития государству необходимо сильное и динамичное правительство, которое может принимать сложные решения», — заявил политик.

Кариньш сообщил СМИ, что в четверг подаст президенту прошение об отставке правительства. Он также призвал свою партию «Новое Единство» выдвинуть другого кандидата на пост премьер-министра.

Действующий Кабинет министров продолжит свою работу до тех пор, пока не будет сформировано и утверждено новое правительство.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.