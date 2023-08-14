Прем’єр Латвії Кріш’яніс Каріньш йде у відставку

Чинний Кабінет міністрів продовжить свою роботу поки не буде сформовано та затверджено новий уряд.

Джерело фото: twitter.com/krisjaniskarins

У понеділок, 14 серпня, прем'єр-міністр Латвії Криш'яніс Каріньш повідомив на прес-конференції про те, що він іде у відставку.

Про це повідомляє «Delfi».

«Для розвитку державі потрібен сильний та динамічний уряд, який може приймати складні рішення», — заявив політик.

Каріньш повідомив ЗМІ, що у четвер подасть президентові прохання про відставку уряду. Він також закликав свою партію «Нову Єдність» висунути іншого кандидата на пост прем'єр-міністра.

Чинний Кабінет міністрів продовжить свою роботу доти, доки не буде сформовано та затверджено новий уряд.

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