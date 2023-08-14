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Новые прокуроры общин – как их будут назначать, и для чего они нужны

14:55, 14 августа 2023
В прокуратурах всех уровней появится новое подразделение с новыми должностями.
Новые прокуроры общин – как их будут назначать, и для чего они нужны
Источник фото: Офис Генерального прокурора

Генеральный прокурор Андрей Костин на днях сообщил о том, что в органах прокуратуры появятся новые Прокуроры Общины.

Как отметили в Офисе Генпрокурора, на должности прокуроров общин будут назначать уже действующих прокуроров, однако сначала они еще должны пройти дополнительное обучение.

Согласно утвержденной 11 августа 2023 года Концепции взаимодействия органов прокуратуры с общинами («прокуроры общины»), в составе Офиса Генпрокурора будет создано подразделение, которое будет отвечать за управление, координацию и реализацию Концепции.

В прокуратурах, действующих на местах (сначала пилотный проект планируют реализовать в трех областях), будут определены прокуроры, которые пройдут соответствующее обучение и тренинги. Часть своего рабочего времени они будут уделять деятельности именно как «прокуроров общин».

Прокуроры, задействованные в проекте «прокуроры общин», во взаимодействии с Офисом Генпрокуратуры разработают планы мер по реализации Концепции.

При отборе прокуроров, которые будут работать над реализацией проекта, приоритет будет предоставляться прокурорам, которые понимают «особенности работы с уязвимыми категориями населения, потерпевшими, свидетелями», а также прокурорам, понимающим проблемы взаимодействия, как с государственными органами, так и неправительственными организациями.

Кроме того, у будущих прокуроров общин должны быть «высокий уровень коммуникативных и управленческих навыков» и умение «вести переговоры и работать в команде».

Предлагается, что прокуроры общин будут действовать на уровне, как Офиса Генпрокурора, так и на уровне областных и окружных прокуратур.

Основными задачами прокуроров общин, судя по тексту Концепции, будут следующие:

  1. Предотвращение преступности, прежде всего путем анализа и влияния на среду, в которой чаще всего совершаются противоправные деяния.
  2. Направление усилий на исправление лиц, совершивших уголовное преступление впервые, а также несовершеннолетних правонарушителей.
  3. Поддержка равных условий для ведения бизнеса в общинах, защита от безосновательного и необоснованного вмешательства в хозяйственную деятельность.
  4. Сбор информации о потребностях и запросах общества.
  5. Анализ причин преступности, усовершенствование путей противодействия преступлениям.
  6. Разработка комплексных механизмов для усиления безопасности общины совместно с местными властями, полицией и другими заинтересованными органами или организациями.
  7. Взаимодействие с общественными организациями и медиа.

По мнению Офиса Генпрокурора, прокуроры общин смогут «усилить безопасность в общинах» и, как следствие, смогут «повысить качество жизни его жителей».

В целом же, по мнению Офиса Генпрокурора, это поможет "не только преодолевать последствия преступности", но и "искоренять ее причины".

С полным текстом Концепции «прокуроров общин» можно ознакомиться ниже.

Автор: Вячеслав Хрипун

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