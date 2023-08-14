Новые прокуроры общин – как их будут назначать, и для чего они нужны

Генеральный прокурор Андрей Костин на днях сообщил о том, что в органах прокуратуры появятся новые Прокуроры Общины.
Как отметили в Офисе Генпрокурора, на должности прокуроров общин будут назначать уже действующих прокуроров, однако сначала они еще должны пройти дополнительное обучение.
Согласно утвержденной 11 августа 2023 года Концепции взаимодействия органов прокуратуры с общинами («прокуроры общины»), в составе Офиса Генпрокурора будет создано подразделение, которое будет отвечать за управление, координацию и реализацию Концепции.
В прокуратурах, действующих на местах (сначала пилотный проект планируют реализовать в трех областях), будут определены прокуроры, которые пройдут соответствующее обучение и тренинги. Часть своего рабочего времени они будут уделять деятельности именно как «прокуроров общин».
Прокуроры, задействованные в проекте «прокуроры общин», во взаимодействии с Офисом Генпрокуратуры разработают планы мер по реализации Концепции.
При отборе прокуроров, которые будут работать над реализацией проекта, приоритет будет предоставляться прокурорам, которые понимают «особенности работы с уязвимыми категориями населения, потерпевшими, свидетелями», а также прокурорам, понимающим проблемы взаимодействия, как с государственными органами, так и неправительственными организациями.
Кроме того, у будущих прокуроров общин должны быть «высокий уровень коммуникативных и управленческих навыков» и умение «вести переговоры и работать в команде».
Предлагается, что прокуроры общин будут действовать на уровне, как Офиса Генпрокурора, так и на уровне областных и окружных прокуратур.
Основными задачами прокуроров общин, судя по тексту Концепции, будут следующие:
- Предотвращение преступности, прежде всего путем анализа и влияния на среду, в которой чаще всего совершаются противоправные деяния.
- Направление усилий на исправление лиц, совершивших уголовное преступление впервые, а также несовершеннолетних правонарушителей.
- Поддержка равных условий для ведения бизнеса в общинах, защита от безосновательного и необоснованного вмешательства в хозяйственную деятельность.
- Сбор информации о потребностях и запросах общества.
- Анализ причин преступности, усовершенствование путей противодействия преступлениям.
- Разработка комплексных механизмов для усиления безопасности общины совместно с местными властями, полицией и другими заинтересованными органами или организациями.
- Взаимодействие с общественными организациями и медиа.
По мнению Офиса Генпрокурора, прокуроры общин смогут «усилить безопасность в общинах» и, как следствие, смогут «повысить качество жизни его жителей».
В целом же, по мнению Офиса Генпрокурора, это поможет "не только преодолевать последствия преступности", но и "искоренять ее причины".
С полным текстом Концепции «прокуроров общин» можно ознакомиться ниже.
Автор: Вячеслав Хрипун
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