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Украина рассматривает вопрос о приостановлении действия безвиза с Израилем: посол назвал две причины

19:58, 14 августа 2023
Одной из причин является рост отказов во въезде в Израиль украинцам.
Украина рассматривает вопрос о приостановлении действия безвиза с Израилем: посол назвал две причины

Украина рассматривает вопрос приостановления безвизового режима с Израилем по двум причинам. Об этом заявил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук в интервью Радио Свобода.

Первая причина – сложность обеспечить безопасность паломникам, которые собираются в Умань. Так, в Украину для празднования Рош га-Шана в этом году планируют прибыть около 20 тысяч паломников.

«Мы говорим, что мы не можем обезопасить от ракет и дронов. Нам, извините, не хватает (средств ПВО – ред.) для обеспечения безопасности своих городов. Посольство настаивает на том, что если вы (Израиль – ред.) по каким-либо причинам не хотите выделять средства ПВО, продавать их для того, чтобы защитить гражданских украинских граждан, возможно, вы хотите защитить своих», - сказал дипломат.

Он подчеркнул, что защита паломников отвлекает множество госслужащих от вопросов, связанных с вызовами военного времени.

«Речь не идет об отмене (безвизового режима – ред.). Рассматривался вопрос о приостановлении. То есть, межправительственное соглашение никто не собирался отменять», - сказал Корнийчук.

Второй причиной, по которой власти рассматривают вопрос о приостановлении действия безвиза, является рост отказов во въезде в Израиль украинцам.

По словам посла, у любого гражданина, приехавшего в Израиль с украинским паспортом, отбирают документ, заставляют ожидать собеседования в отдельной комнате не менее 5-10 часов, а затем 10% граждан Украины разворачивают и депортируют без объяснения причин. Дипломат подчеркнул, что в прошлом году статистика отказов во въезде была 2-4%, и в текущем году она выросла до 10%.

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