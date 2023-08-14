Жители Киева просят, чтобы наземный транспорт работал до последнего рейса метро

Петицию зарегистрировали 8 августа.

Источник фото: facebook.com/kievtransport

Жители столицы просят продолжить работу наземного общественного транспорта, чтобы он работал до последнего рейса метро.

Соответствующую петицию №12421 зарегистрировали на сайте КГГА.

«Обязать общественный транспорт и маршрутки работать до последнего метро», - говорится в сообщении.

Ранее мы рассказывали, что в Киеве создали петицию с призывом установить в метро автоматы для сбора пластика, а тару обменивать на билет.

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