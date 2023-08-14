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  1. В Украине

У Зеленского объяснили, почему Украине нужны дальнобойные ракеты Taurus и ATACMS

20:35, 14 августа 2023
Михаил Подоляк подчеркнул, что ВСУ нуждаются в дальнобойных ракетах, чтобы ускорить контрнаступление и сохранить больше жизней бойцов.
У Зеленского объяснили, почему Украине нужны дальнобойные ракеты Taurus и ATACMS
Фото: ОП

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк пояснил, что Украине нужны дальнобойные ракеты Taurus и ATACMS, чтобы уменьшить боевые возможности россии, ускорить контрнаступление и минимизировать потери. Главное, по его мнению, – это деэскалация.

«Дальнобойные ракеты для Украины сейчас - это резкое уменьшение боевых возможностей рф. Это активное уничтожение резервов и ресурсов рф на дальних подступах. Это разрушение тыловой логистики - складской, транспортной, топливной. Это ускорение украинских наступательных операций. Это сохранение жизней украинских военнослужащих, минимизация потерь. А главное, это деэскалация. Именно это и актуальная дипломатия. Украине нужны Taurus (Германия) и ATACMS (США)», – написал он в Twitter.

Ранее сообщалось, что США пока отказываются передавать Украине ракеты ATACMS.

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