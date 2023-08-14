В школах введут обязательные уроки минной безопасности

Для учителей уже доступно руководство с подробными планами, а также презентации для уроков, адаптированные для начальной и средней школы.

В украинских школах вводят курс по минной безопасности. Уроки станут обязательным дополнением к школьной программе, сообщили в Министерстве образования и науки Украины.

Практикум по минной безопасности разрабатывают МОН и ЮНИСЕФ.

Для учителей уже доступно руководство с подробными планами, а также презентации для уроков, адаптированные для начальной и средней школы.

Для проведения занятий также доступны интерактивные материалы и видео для групповой работы, которые в легкой форме объясняют детям, как безопасно вести себя на территориях, которые могут быть загрязнены минами.

Материалы можно загрузить на вебсайте «Все о минной безопасности» и в библиотеке полезных материалов «Сообществотека».

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