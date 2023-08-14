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  1. В Україні

Чи виникають у підприємства податкові зобов’язання з ПДВ у разі медстрахування своїх працівників

20:54, 14 серпня 2023
Операція з медичного страхування своїх працівників за кошти підприємства не призводить до виникнення податкових зобов’язань з ПДВ.
Чи виникають у підприємства податкові зобов’язання з ПДВ у разі медстрахування своїх працівників

Податкова служба у Житомирській області пояснює, чи виникають у підприємства податкові зобов’язання з ПДВ у разі медстрахування своїх працівників. 

Відповідно до пп. «б» п. 185.1 ст. 185 розд. V Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) об’єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України.

Згідно з пп. 14.1.185 п. 14.1 ст. 14 розд. І ПКУ постачання послуг - будь-яка операція, що не є постачанням товарів, чи інша операція з передачі права на об’єкти права інтелектуальної власності та інші нематеріальні активи чи надання інших майнових прав стосовно таких об’єктів права інтелектуальної власності, а також надання послуг, що споживаються в процесі вчинення певної дії або провадження певної діяльності.

Відповідно до пп. 196.1.3 п. 196.1 ст. 196 розд. V ПКУ не є об’єктом оподаткування ПДВ операції з:

  • надання послуг зі страхування, співстрахування або перестрахування особами, які мають ліцензію на здійснення страхової діяльності відповідно до закону, а також пов’язаних з такою діяльністю послуг страхових (перестрахових) брокерів та страхових агентів;
  • надання послуг із загальнообов’язкового державного соціального страхування (у тому числі пенсійного страхування), недержавного пенсійного забезпечення, залучення та обслуговування пенсійних вкладів та рахунків учасників фондів банківського управління, адміністрування недержавних пенсійних фондів.

Враховуючи вищевикладене, операція з медичного страхування своїх працівників за кошти підприємства не призводить до виникнення податкових зобов’язань з ПДВ.

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