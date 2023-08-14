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  2. / Суд інфо

У Великій Палаті ВС розповіли, як забезпечити єдність судової практики Верховного Суду

16:31, 14 серпня 2023
На розгляд Великої Палата потрібно передавати менше справ.
У Великій Палаті ВС розповіли, як забезпечити єдність судової практики Верховного Суду

У Великій Палаті Верховного Суду розповіли, як можна забезпечити єдність судової практики, як Великої Палати, так і Верховного Суду в цілому.

Секретар Великої Палати ВС Віталій Уркевич розповів, що проблему зміни правових позицій ВП ВС можна вирішити, серед іншого, «шляхом зменшення кількості справ, які надходять на розгляд Верховного Суду загалом і Великої Палати ВС зокрема».

Також Секретар ВП ВС повідомив, що станом на серпень 2023 року на розгляді ВП ВС перебуває близько 150 справ, більшість з яких є адміністративними справами.

Зазначимо, що за даними Верховного Суду, станом на січень 2023 року ВП ВС здійснила відступ від попередніх правових позицій 165 разів.

Зокрема:

відступ від правових позицій ще Верховного Суду України – 80 разів

відступ від правових позицій касаційних судів у складі Верховного Суду – 59 разів

відступ від правових позицій власне самої Великої Палати – 26 разів

Детальніше о проблемах в діяльності Великої Палати Верховного Суду читайте в матеріалі «Судово-юридичної газети» «Що буде далі з Великою Палатою Верховного Суду: проблеми та перспективи»

Автор: В’ячеслав Хрипун

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