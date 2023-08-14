У Великій Палаті ВС розповіли, як забезпечити єдність судової практики Верховного Суду

У Великій Палаті Верховного Суду розповіли, як можна забезпечити єдність судової практики, як Великої Палати, так і Верховного Суду в цілому.
Секретар Великої Палати ВС Віталій Уркевич розповів, що проблему зміни правових позицій ВП ВС можна вирішити, серед іншого, «шляхом зменшення кількості справ, які надходять на розгляд Верховного Суду загалом і Великої Палати ВС зокрема».
Також Секретар ВП ВС повідомив, що станом на серпень 2023 року на розгляді ВП ВС перебуває близько 150 справ, більшість з яких є адміністративними справами.
Зазначимо, що за даними Верховного Суду, станом на січень 2023 року ВП ВС здійснила відступ від попередніх правових позицій 165 разів.
Зокрема:
відступ від правових позицій ще Верховного Суду України – 80 разів
відступ від правових позицій касаційних судів у складі Верховного Суду – 59 разів
відступ від правових позицій власне самої Великої Палати – 26 разів
Детальніше о проблемах в діяльності Великої Палати Верховного Суду читайте в матеріалі «Судово-юридичної газети» «Що буде далі з Великою Палатою Верховного Суду: проблеми та перспективи»
Автор: В’ячеслав Хрипун
Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.